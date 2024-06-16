Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler

Yaşam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçları, otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını duyurdu. Bu uygulama, 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar devam edecek.

9 günlük Kurban Bayramı tatili 14 Haziran Cuma günü itibariyle başladı. Milyonlarca kişiye ulaşım müjdesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, toplu taşıma araçlarının, otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uraloğlu "Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Kurban bayramında ücretsiz olacak toplu ulaşım hatları otoyol ve köprüler şu şekilde:

"15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

- Başkentray,

- İZBAN,

- Marmaray,

- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."