Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti - Son Dakika
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Yaşam

Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli zeytinyağı üreten bir markayı ifşa etti. Denetimlerde 14 markada tohum yağı ve gıda boyası kullanımı sağlandığı tespit edildi. Peki sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı üreticisi Arnas Agro İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur, tüketicilere güvenilir üreticileri tercih etmeleri konusunda uyardı.

24.02.2025 13:44  Güncelleme: 13:50
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. Son güncellenen listede özellikle zeytinyağı kategorisinde dikkat çeken markalar yer aldı. Yapılan kontrollerde, bazı ürünlere tohum yağları eklendiği ve gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

HİLELİ MARKALAR İFŞA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimleri sonucunda, 14 farklı zeytinyağı markasında ciddi ihlaller tespit edildi. Özellikle, zeytinyağına farklı tohum yağlarının karıştırılması ve renklendirici madde kullanılması gibi insan sağlığını tehdit eden durumlar ortaya çıktı.

  • YENİ KÖRFEZ
  • MOTORCUOĞLU PEKDAŞ ZEYTİN
  • AYVALIK GÖMEÇ
  • ZEYBEK
  • KÖYTAT
  • AKDENİZ ZEYTİNYAĞLARI
  • HAS EDREMİT
  • LUX AYVALIK KÖRFEZİM
  • GRAND YAYLA
  • YENİ AYVALIK
  • BİRLİK VAKIF
  • EGE'DEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI
  • ERKEN HASAT GEMLİK KÖRFEZ
  • ŞİRİNCE TAT

PEKİ SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Öte yandan Zeytinyağı üreticisi Arnas Agro'nun İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur, gerçek zeytinyağının nasıl anlaşılacağına dair önerilerde bulunmuştu. Öncelikle, güvenilir markaların ürettiği ve sertifikalı zeytinyağlarının tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Teymur, tüketicilerin satın aldıkları ürünün ambalajını ve etiket bilgilerini dikkatlice incelemeleri gerektiğini belirtmişti.

Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti
Arnas Agro'nun İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur

Zeytinyağının kalitesini anlamanın en iyi yollarından biri de kokusudur diyen Teymur "Gerçek zeytinyağı, taze çimen, yeşil elma gibi doğal kokular içerirken, sahte veya düşük kaliteli ürünler nötr ya da yapay bir kokuya sahip olabilir. Bunun yanı sıra, tat da önemli bir belirleyicidir. Kaliteli zeytinyağı, hafif acı ve yakıcı bir tat bırakırken, boğazda hafif bir yanma hissi oluşturur. Bu doğal yanma hissi, yağın içeriğindeki faydalı bileşenlerden kaynaklanır ve kaliteli bir ürünün göstergesidir" demişti.

Son olarak gerçek zeytinyağına ulaşmak için bilinçli bir tüketici olunması gerektiğini vurgulayan Bilal Teymur, tüketicilere, güvenilir üreticileri tercih etmeleri ve alışveriş yaparken kaliteyi ön planda tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilal Teymur, Zeytinyağı, Arnas Agro, Zeytin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesut null:
    İfşa ediyorsunda ne oluyor arkadaş vur zinciri kapısına halkın sağlığı ile oynayan kim varsa 61 0 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    al sana yeni Türkiye ne adalet ne Allah korkusu ne kul hakkı kaldı ülkenin ayarlarını değiştirdiler keşke 20 yıl önceki Türkiye olsa 15 3 Yanıtla
  • Mehmet Polat:
    çok güzel aydınlattın Bravo bu kadar mı 12 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    adam araştırmış isim vermiş siz ne zıkkım yerseniz yiyin yok şu yok bu gerisi tüketicinin tercihi 5 6 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Bakın bakalım hangi partiye üyeler.kaç kere umre ve hac yapmışlar 0 0 Yanıtla
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