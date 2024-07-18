Balıkesir'de Deve ve Bando Eşliğinde Düğün Daveti - Son Dakika
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Yaşam

Balıkesir'de Deve ve Bando Eşliğinde Düğün Daveti

Balıkesir\'de Deve ve Bando Eşliğinde Düğün Daveti

Balıkesir'de evlilik hazırlığı yapan bir çift, düğün öncesi deve ve bando eşliğinde sokakları dolaşarak vatandaşları düğünlerine davet etti. Çiftin geziye katılanları ve oynayanları alkışlayan ilçe sakinleri tarafından düğün merasimi gerçekleştirildi.

18.07.2024 20:56
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BALIKESİR'de, evlilik hazırlığı yapan Sabriye Arabacı -Mehmet Emin Ulatun çifti, düğün önceki bindikleri deveyle, bando eşliğinde sokakları dolaşıp, kendilerini izleyen vatandaşları düğünlerine davet etti.

Manyas ilçesi, Yeni Mahalle de oturan Mehmet Emin Ulatun, dünya evine gireceği Sabriye Arabacı'yı Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki evinden alıp, Manyas ilçesine getirdi. Gelin ve damat yakınları ile birlikte, kendileri için önceden hazırlanan iki deveye binerek, bando eşliğinde kenti dolaşmaya başladı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen çift, bir sürede burada oynadıktan sonra kendilerini meraklı gözlerle izleyen vatandaşları düğünlerine davet etti. Durumu gören ilçe sakinleri de geziye katılanları ve oynayanları alkışladı. Gezinin ardından Yeni Mahalle'de düğün merasimi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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