Çiftçi, Kavunları LÖSEV'e Bağışladı - Son Dakika
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Yaşam

Çiftçi, Kavunları LÖSEV'e Bağışladı

Çiftçi, Kavunları LÖSEV\'e Bağışladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı, kavunlarını düşük fiyata almak isteyen tüccarlara tepki göstererek, ürünlerini lösemili çocuklara bağışladı. Tatlı, 27 bin 500 TL'lik bağış yaparak LÖSEV'e destek oldu.

20.08.2024 16:08
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BATMAN'ın Gercüş ilçesi Kayapınar beldesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı (64), ürettiği kavunlara 5 lira teklif edip, 17 liraya satan tüccarlara kızınca, ürünleri 'Gönlünüzden ne koparsa verin, toplanan miktarın aynısını da aile olarak biz ekleyip lösemili çocuklara göndereceğiz' diyerek dağıttı. Günün sonunda 13 bin 500 TL gelir elde eden Tatlı, 14 bin TL de üzerine ekleyerek LÖSEV'e toplamda 27 bin 500 TL bağış yaptı.

Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı, 20 dönümlük tarlasına kavun ekti. Topladığı kavunları piyasaya götüren Tatlı'ya üretim maliyetinin altında 5 lira teklif edildi. Bölgede üretilen aynı kavunun piyasada 17 liraya satıldığını görünce duruma sinirlenen Tatlı, ilk ürünlerini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tatlı ikinci kez tarladan topladığı kavunları ise çevresine söyleyip, sosyal medya hesabından da duyurarak, 'Gönlünüzden ne koparsa verin, toplanan miktarın aynısını da aile olarak biz ekleyip lösemili çocuklara göndereceğiz' diyerek dağıttı. Ayrıca bağış için ücret ödeyenlere kavunun yanında paket halinde üzüm ve incir de hediye etti. Günün sonunda 13 bin 500 TL gelir elde eden Tatlı, üzerine 14 bin TL daha ekleyerek toplamda 27 bin 500 TL'yi LÖSEV'e bağışladı.

'İNŞALLAH TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA ŞİFA OLUR'

Son yıllarda üretim maliyetlerinin artması nedeniyle zarar ettiğini söyleyen Mehmet Sehmus Tatlı, "Buna rağmen ekmeye devam ettik. Yalnız son 2 yıldır tüccarların ve esnafın elimizde olan ürünleri ucuz fiyata almaları bizi mağdur etmiştir. En son ektiğim kavunları piyasaya getirdim. Bana 5-6 lira teklif ettiler. Aynı gün kavunlar 17 liraya satılmaktaydı. Ben bunu kabullenmedim, itiraz ettim. Dediler ki, 'Fiyat bu; ister verin, ister vermeyin'. Ben de 'Bu malı size 5 liraya vereceğime kendim, ailemin, annemin, babamın hayrına kenar mahallere dağıtacağım' dedim ve geçen hafta kenar mahallelere 1 tona yakın ürün dağıttım. Bu hafta da yakın dost ve arkadaşlara, komşularıma dağıtmaya karar verdim ikinci ürünü. Yalnız kendilerinden bir talepte bulundum. Dedim ki; 'Ben bu ürünü size getireceğim, yalnız siz de bana belli miktarda, gönlünüzden ne kopuyorsa bağış yapacaksınız. Bu bağışları LÖSEV'e vereceğiz. Ne toplanırsa aynı miktarda aile olarak üzerine koyup LÖSEV'e bağışta bulunacağız' ve bu kararı verdim. Bu yıldan sonra da çiftçiliği bırakacağım. Çünkü hem maliyetlerin altında ezilmekten hem tüccarın vicdanına kalmaktan yorulduk. LÖSEV'den tek bir isteğim var. Bu gönderdiğim parayla sadece üreticiden mal alsınlar. Birinci elden, çiftçiden, üreticiden, besiciden, hayvancıdan alsınlar. Aracı olmasın arada. Benim param o şekil kullanılsın. Tek isteğim bu. Her bağış yapan vatandaşa, dostlarıma birer paket üzüm ve incir de verdim, onun yanında. Yapacağımız bağışlar inşallah LÖSEV'de tedavi gören çocuklar için şifa olur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Gercüş, Batman, İnsan Hakları, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çiftçi, Kavunları LÖSEV'e Bağışladı - Son Dakika

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