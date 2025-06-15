Çocuk Kitabevi\'nde Babalar Günü Etkinliği

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çocuk kitabevinde 'babalar günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlik, çocuklar ve babalarını bir araya getirdi. Etkinlikte çocuklar babalarıyla dans edip, oyunlar oynadı.

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki bir çocuk kitabevi tarafından babalar günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe babalarıyla birlikte gelen çocuklar, çeşitli aktivitelere katıldı. Etkinliği düzenleyen kitabevinin sahibi Pınar Yüksel, çocukların babalarıyla güzel gün geçirmesini amaçladıklarını belirterek, "Biz çocuk kitabevi olarak çocuklara kitap okumayı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklara kitabın sihirli dünyasında aydınlatmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bu haftada babalar günü. Babalar günü temasıyla bir oyun grubu programı planladık. Burada da duyusal etkinlik yaptık, babalarımızı tıraş ettik öncelikle, sonra eğitsel oyun oynadık, babalarımızla dans ettik, ritim çalışması yaptık. Sonra da bir sanat etkinliğiyle programımızı tamamladık" dedi.

'GÜZEL BİR ANI KALDI'

Kızı ve eşiyle etkinliğe katılan Gözde Yalçın da kendileri için güzel bir anı kaldığını belirterek, "Bir süredir düzenlenen ve katıldığımız bir etkinlikti. Bugün de babalara özel bir gün hazırlandı. Bugün etkinliğe eşimle beraber katıldık. Kızım bugün babasıyla güzel bir vakit geçirmiş oldu, güzel bir anı kalmış oldu onlar için. Bugün de özel ve güzel bir gün olmuş oldu bizim için" diye konuştu.

Kızı ile birlikte aktiviteye katılan Berk Kambur, etkinliğin iyi düşünüldüğünü ifade ederek, "Bugün babalar günü için yapılan etkinlik gerçekten çok güzeldi. Kızımla beraber çok kaliteli ve eğlenceli bir zaman geçirdik. Emeği geçen tüm öğretmenlere buradan çok teşekkür ediyorum" dedi.