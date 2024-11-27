Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek aşkın tarifini yaptı - Son Dakika
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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek aşkın tarifini yaptı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "aşk" ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Allah vergisi maharetlere sahip nice sanatçı üstadımız görüyor ki, unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerimizi aşk ile ayakta tutuyor. Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bugünkü gibi aşk değil. Gerçek aşk." dedi.

27.11.2024 20:17  Güncelleme: 20:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin aşk ile ayakta kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşkla ilgili sözleri dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AŞKIN TARİFİ

Erdoğan şunları söyledi: "Sanat tarzımız hayat tarzımız gibi millet olmamızı sağlayan temel unsurlardan biridir. Hattatların kalemleriyle, nakkaşların fırçalarıyla, ustaların çekiçleriyle, ozanların mızraplarıyla yaptıkları dokunuşları tam 1000 yıldır bu topraklara milletimizin mührünü, ruhunu, değerlerini nakşediyor. Bir sanat hakkında fikir sahibi olmak için o sanatı var eden milleti tanımanız icap eder derler. Hat, tezhib, ebru, talika, minyatür, sedefkârlık, çinicilik, dokumacılık, kısbet, kaval, tulum, bağlama ustalığı gibi onlarca sanat iletişim teknolojilerinin yol verdiği çağda hala yaşıyor, nesilden nesle aktarılmaya devam ediyor.

"AŞK KİŞİNİN SEVDİĞİNDE YOK OLMASIDIR"

Bunun sırrının da şu olduğuna inanıyorum; Allah vergisi maharetlere sahip nice sanatçı üstadımız görüyor ki, unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerimizi aşk ile ayakta tutuyor. Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bugünkü gibi aşk değil. Gerçek aşk. Bu sanatkarlarımızın Rabbim sayılarını artırsın, bize yokluklarını göstermesin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek aşkın tarifini yaptı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Aşkın Tarifi, Kültür Sanat, Politika, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek aşkın tarifini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Mehmet Aytekin:
    Başkomutanımız RTE 24 77 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    vatandaş ac emekli perişan çiftçi traktörüne mazot alamıyor faturalar maaşlara yetmiyor bay ekonomist vatandaş aşkı meski düşünecek haini kaldı sayenizde.............! 76 16 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Aşktan bahsedecek son insan 64 16 Yanıtla
  • McA !:
    Biz Türkiye ye aşık sen ise Arap a , DERHAL en erken seçim ile Bi zahmet bu ülke nin hayrına git torunlarını sev ,ayakta duramıyorsun yürüyecek halin yok ,yeter da 46 11 Yanıtla
  • Ufuk Kalkan:
    Aşk adamı aşk emine abla boşuna vurulmadı 9 34 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Sapıttı !!! 33 7 Yanıtla
  • Melih Babaoglu:
    En büyük aşk satmak çalmak 400 odalı bir sarayda yaşamak. Zebanı. Var bak. Seni aşkla bekler sonra 29 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yaşa cumhurbaşkanım aşk işine de el attın tebrikler 15 20 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bir atasözü vardır aşk aşk olsaydı o insan insan olurdu son durağa gelmeden inmesini bilmeliydi reis saygılarımla 23 8 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Çok doğru söylüyor .....bizlerde yoksullukla aşk yaşıyoruz 28 3 Yanıtla
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