Engellilere Su Savaşı Keyfi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde engelli bireylere hizmet veren özel bir bakım ve yaşam merkezinde aşırı sıcaktan bunalan çalışanlar ile misafirler arasında su savaşı çıktı

HORTUM, SU BALONLARI VE KOVALARLA BİRBİRLERİNİ ISLATTILAR

Hortum, su balonları ve kovalarla birbirlerini ıslatan engelli bireyler ve görevliler hem serinlemeye çalıştı hem de eğlendi.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"FARKLI AKTİVİTELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Merkezin Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Oğuzhan Bayraktar, ruhsal engelli bireylere sosyal hizmet verdiklerini belirterek, "Ankara'da son zamanlarda alışık olmadığımız sıcaklıklar yaşıyoruz. Merkezimizde ruhsal engellilerimiz için farklı aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Şehir dışında deniz ve havuz etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz cuma günü ise misafirlerimizin ferahlaması için bir su savaşı etkinliği gerçekleştirdik. Misafirlerimiz çok memnun kaldı. Görüntülerin bu şekilde gündem olması ve sosyal medyadaki tepkiler bizim için çok hoş karşılandı" diye konuştu.

"HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"

Su savaşına katılan yaşam merkezi misafiri Aytuğ Yaşa, "Geçtiğimiz cuma günü hava çok sıcaktı. Müdürümüz Oğuzhan Bey ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte su balonları ile bir su savaşı gerçekleştirdik. Su savaşı sonrası çok rahatladık. Etkinliğimiz çok eğlenceli geçti. Her şey çok güzeldi" dedi.