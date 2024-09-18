En mutlu günü kabusa döndü! Gelinliği bir anda alevler içinde kaldı

Yaşam

Avcılar'da gelin alma töreninde yakılan meşalelerden biri gelinin duvağına düştü. Çevredekilerin müdahalesi ile gelin yanmaktan son anda kurtuldu.

MEŞALE, GELİNE İSABET ETTİ

Motosiklet ile kuryelik yapan Orhan Yalçınkaya bir süre önce tanıştığı Maria Lecce ile evlenmeye karar verdi. Yalçınkaya'nın arkadaşları motosikletleri ile gelin alma törenine geldi. İstanbul Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi'ndeki gelin alma töreninde davul-zurna eşliğinde gelin ve damat davetlilerle birlikte oynamaya başladı. Bu sırada yakılan meşalelerden biri geline isabet etti.

DUVAK YANDI

Gelinliğin duvağına gelen meşale kısa süreli paniğe neden oldu. Gelinin yanında bulunanlar hemen müdahale ederken, duvakta küçük çaplı yanma oldu.

KAMERAYA YANSIDI

Gelin ve damadın, "Tatlı bir anı" olarak nitelendirdiği ve gülüp geçtiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde davetlilerden birinin, geline meşale isabet etmesi üzerine yaşanan paniğine rağmen müziğin etkisi ile oynamaya devam ettiği de görüldü.