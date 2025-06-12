Göç Yolu Üzerinde Tek Başına Ak Pelikan - Son Dakika
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Yaşam

Göç Yolu Üzerinde Tek Başına Ak Pelikan

12.06.2025 10:44
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Hatay'ın Samandağ sahilinde tek başına beslenen ak pelikan dikkat çekti, göç yolundan ayrıldığı belirtiliyor.

GÖÇMEN kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bir ak pelikan, tek başına beslenmeye çalışırken görüntülendi.Avrupa'nın güneydoğusundan Asya'ya yayılan bölgede ve Afrika'da bataklıklarda ve sığ göllerde yaşayan ak pelikanın tek başına sahilde beslenmesi dikkat çekti. Bölgede nadir görülen ak pelikanın, göç yolunda, içinde bulunduğu sürüden ayrılmış olabileceği belirtildi. Sahilde yürüyüş yapanlar da pelikanı rahatsız etmemek için özen gösterdi.

Haber: Kamera: -Alican GÜMÜŞ-HATAY

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Göç Yolu Üzerinde Tek Başına Ak Pelikan - Son Dakika

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