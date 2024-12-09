İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor - Son Dakika
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Yaşam

İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor

İBB önünde \'azmanbüs\' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor

İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve adalıların ''azmanbüs'' olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapıldı.

09.12.2024 19:19
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İstanbul'un Fatih İlçesindeki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, "Yürünebilir Adalar için Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Dövizler taşıyan gruptakiler, İBB aleyhine sloganlar attı.

"ADALAR'IN İMARA AÇILMASINA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Grup adına açıklama yapan Ayda Karasulu, "Son İstanbul'u sadece kendimiz için değil, tüm İstanbullular için savunmaya geldik. Adalar saldırı altında, kıyılarımız özel işletmelere dağıtılıyor. Ormanımız 'Orman Parkı', 'Tabiat Parkı' adı altında özelleştiriliyor, çitlerle çevriliyor. İBB eliyle hazırlanan imar planlarıyla İstanbul'un tek yağmalanmamış alanı imara açılmak isteniyor. Doğal yapısı bozulup asfaltlanan yollarımızdaki yeni tehlike ise azmanbüsler. Bu devasa şehir minibüsleri sadece bizim ve sokak canlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmakla kalmıyor, Adalar'ın imara açılmasının da zeminini hazırlıyor" dedi.

"İETT'NİN ÖNE SÜRDÜĞÜ GİBİ TOPLU ULAŞIM SORUNU YOKTUR"

Adalar'ın motorlu araçlara kapalı olduğunu belirten Karasulu, "Yüzyıllardır devam eden yaşam kültürünü korumak amacıyla, koruma kurullarınca Adalar'ın tamamı sit alanı ilan edilerek, tüm yollarının yaya yolu statüsünde olduğu karara bağlanmıştır. Yani koruma kurullarınca Adalar'ın sit özeliğinin korunması için motorlu araçlar yasaklandıysa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna uymakla yükümlüdür. Sayın İmamoğlu, İstanbul halkına yalan söylüyor, Adalar'da İBB ve İETT'nin ileri sürdüğü gibi bir toplu ulaşım sorunu yoktur" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul'un istisnasız her ilçesinde ve her mahallesinde toplu taşıma konusunda ciddi sorunlar yaşandığını vurgulayan Karasulu, şunları kaydetti:

"Otobüs güzergahları eksik. Mevcut güzergahlar ise sefer sayılarındaki kısıtlılık sebebiyle işlevsiz. Adalar ilçesinde kullanılmak üzere tanesi 8 milyon liraya mal olan ve iki dakikada bir sefer yapan azmanbüslerin alımı yapılırken nasıl bir ihtiyaç analizi yapıldı, bilmek istiyoruz. Bu araçlar gerçekten İstanbul halkına hizmet etmeleri için niçin diğer ilçelerde kullanılmıyor, bilmek istiyoruz. 178 gündür azmanbüslere karşı direniyoruz. Birlikte güçlüyüz, bu şehrin bizim olduğunu, bizim halk olduğumuzu herkes idrak edip gereklerini yerine getirene kadar, bıkıp usanmadan burada olmaya devam edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından grup adına İBB Yazı İşleri Müdürlüğüne, Adalar sakinlerinin imzalarının olduğu dilekçeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    İmamoğlu Mâlikane Yaptırdı Uyumaya devam İstanbul 19 8 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    İmamoğlu malikane yaparda istanbuldakiler adam rahat rahat sömürsün diye oy veriyo zaten cumhur başkanı olursa es kaza ozaman görücem ben :D 14 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Nasıl kuyruk acınız var?Yunus Gören ,İmamoğlundan yatıyor kalkıyor İmamoğlu diyorsunuz...Adam 25 yıldır ülkeyi soymuş soğana çevirmiş hiç gıgınız çıkmıyor...O nasıl olacak? 5 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    hepiniz aynı poksunuz Kimseye oy Moy Yok 7 3 Yanıtla
  • yavuz d:
    bilgehan sana da rte kuyruk acisi yasatmis galiba sabwhtan aksama burda chp trollugu yapiyon:) 4 2 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Faytonlar iyiydi be 1 0 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Azmanbus diye isim mi olur:) 0 0 Yanıtla
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