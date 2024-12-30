İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

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Marmara Denizi'nde su üstünden görünmeyen müsilaj tehlikesinin suyun altında nasıl yayıldığı gözler önüne serildi. Deniz analarını hapsedip midyelerin üzerini kaplayan müsilajın su altı hayvanlarını bir örümcek ağı gibi sardığı görüldü.

30.12.2024 14:37  Güncelleme: 15:03
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Gölcük'te Değirmendere sahilinde suyun üstünden görülmeyen tehlikeli gelişmenin suyun altında adım adım yayıldığı görüldü.

MİDYELERİN ÜZERİNİ KAPLADI

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen ve birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı dikkat çekti.

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

BÖLGENİN SİMGESİ ÖLÜYOR

Bölgede yapılan su altı incelemelerinde civarda simgesel canlı olarak kabul edilen denizatlarının olumsuz etkilendiği, kirlilik sebebiyle yaşam savaşı verdiği görüldü.

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

FANTASTİK FİLMLERİ ARATMADI

Su altı hayvanlarını bir örümcek ağı gibi saran müsilajın ortaya çıkardığı görüntüler fantastik filmleri aratmadı.

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

İHBARLAR ÇOĞALDI

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında geçtiğimiz hafta toplandı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Varank, Marmara Denizi'nden aldıkları müsilaj ihbarları olduğunu belirterek şunları söyledi; "Son günlerde Marmara Denizi'nin genelinde deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşmasına dair, bilim insanları ve balıkçılar tarafından Bakanlığa ihbarlar gelmektedir.

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

Hızlı bir şekilde aksiyon almak gerektiğinden siz Bilim Kurulu üyelerimizle konuyu değerlendirmek üzere bir aradayız. Bugüne kadar yapılması gereken ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yapılmadığı, gelinen süreçte ileri arıtmaya dönüşüm oranı bugüne kadar sınırda kaldığı ve Marmara Denizi'ne deşarj edilen azot-fosfor kirlilik yükünde çok sınırlı azalma sağlandığı görülmektedir."

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi
İstanbul\'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi
Kaynak: AA

Marmara Denizi, İstanbul, Müsilaj, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Taner Ozkaya:
    İmamoğlu nerde tatilde 43 33 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    yanlışın var annenin yanında 1 4
  • Mehmet Elcik:
    ne olsa İmamoğlu Recep yok akp yok chp siz ne zaman anlayacaksınız dünya değişiyor taşlar yerinden oynuyor deprem oluyor Amerika tsunami oluyor İsrail ölüm var ölüm 9 24 Yanıtla
  • Reis Rs:
    Bu parti işi değil biz insanlar. denizlerimizi korumasını bilmeliyiz. 24 4 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    EKO tatilde kayaktadır Uyku çekiyodur yada balıkçıdadır yada kuru asfalta tuz döküyordur :))) 9 10 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Pndan sonra insanoglu az üresin dendiginde bos bos konusurlar.hep beraber dunyanın icine ettik 10 2 Yanıtla
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