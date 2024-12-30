İstanbul\'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

Yaşam

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Gölcük'te Değirmendere sahilinde suyun üstünden görülmeyen tehlikeli gelişmenin suyun altında adım adım yayıldığı görüldü.

MİDYELERİN ÜZERİNİ KAPLADI

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen ve birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı dikkat çekti.

BÖLGENİN SİMGESİ ÖLÜYOR

Bölgede yapılan su altı incelemelerinde civarda simgesel canlı olarak kabul edilen denizatlarının olumsuz etkilendiği, kirlilik sebebiyle yaşam savaşı verdiği görüldü.

FANTASTİK FİLMLERİ ARATMADI

Su altı hayvanlarını bir örümcek ağı gibi saran müsilajın ortaya çıkardığı görüntüler fantastik filmleri aratmadı.

İHBARLAR ÇOĞALDI

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında geçtiğimiz hafta toplandı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Varank, Marmara Denizi'nden aldıkları müsilaj ihbarları olduğunu belirterek şunları söyledi; "Son günlerde Marmara Denizi'nin genelinde deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşmasına dair, bilim insanları ve balıkçılar tarafından Bakanlığa ihbarlar gelmektedir.

Hızlı bir şekilde aksiyon almak gerektiğinden siz Bilim Kurulu üyelerimizle konuyu değerlendirmek üzere bir aradayız. Bugüne kadar yapılması gereken ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yapılmadığı, gelinen süreçte ileri arıtmaya dönüşüm oranı bugüne kadar sınırda kaldığı ve Marmara Denizi'ne deşarj edilen azot-fosfor kirlilik yükünde çok sınırlı azalma sağlandığı görülmektedir."