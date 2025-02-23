Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile püskürttü

Yaşam

Bir ilçe diken üstünde! Ekipler ihbar yağınca seferber oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

KAR KÜREME ARACINI KAR TOPU İLE PÜSKÜRTTÜLER

Pendik'in Çamlık Mahallesi Gül Goncası Sokak'ta oyun oynayan çocuklar, kar küreme aracını görünce eğlencelerinin bozulmasını istemedi. Karı temizlemek için gelen Pendik Belediyesi ekiplerine kar topu atarak karşılık veren çocuklar, "Gelme" diyerek tepki gösterdi. Belediye ekibi ise çocukların bu isteğini kırmayarak, onların oyun alanını temizlemeden bıraktı.

"EKİBİMİZ KÜREME ÇALIŞMALARI ESNASINDA KAR TOPU SALDIRISINA UĞRADI"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle o anları, "Ekibimiz küreme çalışmaları esnasında kar topu saldırısına uğradı. Hiç müdahale etmedik" sözleriyle aktardı.

O ANLAR KAMERADA

Çocukların kar küreme aracını kar topu ile püskürttüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin çocukların eğlenmesi için belirli bir alanı karla kaplı bıraktığı görüldü.