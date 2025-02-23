Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile püskürttü - Son Dakika
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Yaşam

Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile püskürttü

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İstanbul Pendik'te karın temizlenmesini istemeyen çocuklar, kar topu ile kar küreme aracına saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

23.02.2025 22:34
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

KAR KÜREME ARACINI KAR TOPU İLE PÜSKÜRTTÜLER

Pendik'in Çamlık Mahallesi Gül Goncası Sokak'ta oyun oynayan çocuklar, kar küreme aracını görünce eğlencelerinin bozulmasını istemedi. Karı temizlemek için gelen Pendik Belediyesi ekiplerine kar topu atarak karşılık veren çocuklar, "Gelme" diyerek tepki gösterdi. Belediye ekibi ise çocukların bu isteğini kırmayarak, onların oyun alanını temizlemeden bıraktı.

"EKİBİMİZ KÜREME ÇALIŞMALARI ESNASINDA KAR TOPU SALDIRISINA UĞRADI"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle o anları, "Ekibimiz küreme çalışmaları esnasında kar topu saldırısına uğradı. Hiç müdahale etmedik" sözleriyle aktardı.

O ANLAR KAMERADA

Çocukların kar küreme aracını kar topu ile püskürttüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin çocukların eğlenmesi için belirli bir alanı karla kaplı bıraktığı görüldü.

Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile püskürttü
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, 3-sayfa, Pendik, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile püskürttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User:
    Çocuklar Binaların içerisinde Tablet, Telefon Televizyon 3 lüsünden enerjilerini atamıyorlar. Görevlilerin de bu süreçte eğlenen çocukların keyiflerini bozmadığı ve eğlence heveslerini kursaklarında bırakmadığı için teşekkür ederim. ???????????? 69 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    olgun ve vakar insanlarla dolsa çevremiz. ne gïzel göruntüler ve kahkahalar. kartopu attı diye çocuğa zarar veren bıçak çeken ahlaksız sokak .içleriyle sınama bizi Allahım. 38 1 Yanıtla
  • Casper:
    Bu Arada Piclerr İyi Kar Oynadılar Okulda Oynadıkları Yetmiyormuş Gibi 1 32 Yanıtla
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