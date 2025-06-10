Kayıp Keçi \'Şanslı\' Kurtarıldı

TRABZON'un Tonya ilçesinde besici Mustafa Aydın 'ın (30) Kurban Bayramı için aldığı keçisi ahırdan kaçıp kayboldu. Ormanda 18 gündür aranan keçi, mahsur kaldığı kayalıktan AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. 'Şanslı' adını verdiği keçiyi beslemeye karar veren Aydın, "Kesilmekten kurtulduğu için adını 'Şanslı' koyduk. Ölene kadar ona bakacağım" dedi.

Tonya ilçesi Melikşah Mahallesi'nde besicilik ve tarımla uğraşan Mustafa Aydın, Kurban Bayramı öncesi yayladan aldığı keçiyi, ahırında bekletti. Bayrama günler kala, ipini çözüp ormana kaçan keçinin ahırda olmadığını fark eden Aydın ve yakınları, çevrede arama yaptı. Ormanda 18 gün iz süren Aydın, keçinin yaklaşık 50 kilometre katedip, ulaşılması güç sarp kayalıkta mahsur kaldığını fark etti. Aydın, kayalık zirvesinde 3 gün mahsur kalan keçisi için AKUT ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin operasyonuyla keçi, iplerle bağlandığı kayalıktan kurtarıldı. Aydın, teslim aldığı keçisini orman patikasında sırtında taşıyıp, yeniden ahıra koydu. Aydın, 'Şanslı' adını verdiği keçisini ise beslemeye karar verdi. Ahırdan firar eden 'Şanslı'nın hayatta kalma çabası, 7 yıl önce Rize'de girdiği denizden Trabzon'a kadar yüzerek kesilmekten kurtulup, şarkıcı Haluk Levent'in desteğiyle barınağına yerleştirilen fenomen boğa 'Ferdinand'ı anımsattı.

'ŞANSLI'YI ASLA SATMAYACAĞIM'

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Aydın, "Keçiyi yayladan kurbanlık olarak getirmiştim. Ahırdan ipi çözüp kaçtı, yaklaşık 50 kilometrelik yol katederek günlerce ormanda dolaşıp, 3 gün ise kayada mahsur kaldı. 18 gün boyunca onu aradık, sonunda bulduk. Bulunduğu dağ arasına biz inemedik. Kendi imkanlarımızla kurtaramayınca AKUT ekibini aradık, sağ olsunlar yardımcı oldular. Ekipler, buraya gelerek keçiyi mahsur olduğu yerden canlı bir şekilde çıkardı. Kurban Bayramı'nda kesilecekti. Böyle bir olay olunca gönlümüz razı gelmedi. Kesilmekten kurtulduğu için adını 'Şanslı' koyduk. Ölene kadar ona bakacağım. Şanslı'yı asla satmayacağım" dedi.

'FERDİNAND GİBİ YAŞAYACAK'

Şanslı'nın fenomen boğa Ferdinand gibi hayatta kalacağını söyleyen Aydın, "Bayramda başka bir kurban kestik. Şanslı, 18 gün ormandaki kurt ve çakallarla mücadele etti. Diğer hayvanlarımıza alışmasını bekliyoruz. Ormanda korkup, kaçtığı için ürkek bir hayvan oldu. Şanslı'yı yayladaki sürümüze getireceğiz. 'Olur da bir kez daha kaçar' diye, onu bulabilmemiz için boynuna zil bağladım. Gittiği yerler belli olsun istedim. Aç ve susuz kalınca biraz zayıfladı. Yıllar önce yüzerek gelen kurbanlık bir boğa vardı, Haluk Levent onu sahiplenmişti. Şanslı da onun gibi kesilmekten kurtuldu. Şanslı da boğa Ferdinand gibi yaşayacak" diye konuştu.

Aydın'ın annesi Havva Aydın da keçinin bulunmasına çok sevindiğini belirterek, "Uzun zamandır keçiyi arıyoruz. Oğlum yemek bile yiyemedi. 'Onu bulacağım' dedi. Ekipler yardımcı oldu. Keçiyi buldu, aldı ve geldi. Bulununca çok mutlu oldum. Adını 'Şanslı' koyduk. Onu saklayacağız, satmayacağız" dedi.