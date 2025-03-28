Kolpaçino'nun galerici Şahin'i adeta iğne ipliğe döndü! Tam 50 kilo verdi - Son Dakika
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Yaşam

Kolpaçino'nun galerici Şahin'i adeta iğne ipliğe döndü! Tam 50 kilo verdi

Kolpaçino\'nun galerici Şahin\'i adeta iğne ipliğe döndü! Tam 50 kilo verdi

Kolpaçino serisinin sevilen karakteri Şahin'e hayat veren Serkan Şengül, mide küçültme ameliyatı sonrası tam 50 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan ünlü oyuncu, yaşadığı değişimi 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı' sözleriyle özetledi.

28.03.2025 10:38
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Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinin sevilen karakterlerinden biri olan galerici Şahin'e hayat veren Serkan Şengül şimdilerde değişimiyle adından söz ettiriyor. Mide küçültme ameliyatı olan Şengül tam 50 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Kolpaçino'nun galerici Şahin'i adeta iğne ipliğe döndü! Tam 50 kilo verdi

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan 47 yaşındaki oyuncu Serkan Şengül'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi. Şengül, zayıflama sırrını 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum' İfadelerini kullandı.

SERKAN ŞENGÜL KİMDİR?

Serkan Şengül 20 Mart 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Serkan Şenül, kariyerinde dönüm noktası olan Kolpaçino ve Kolpaçino Bomba Sinema filmleri olmuştur. Ardından, Galerici Şahin karakterin sayesinde büyük beğeni toplamıştır. 1999 yılında farklı bir meslekle uğraşan Şengül, oyuncu Şafak Sezer ile tanışması hayatını değişti diyebiliriz. Şafak Sezer ile beraber Sıdıka isimli dizi filminde rol alarak ilk rol deneyimini yaşadı. Bunun sonrasında ise birçok TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol aldı. Aynı zamanda Kutsal Damacana 2 İtmen filminde oynadı

Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kolpaçino'nun galerici Şahin'i adeta iğne ipliğe döndü! Tam 50 kilo verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Batuhan Işık:
    eee napalım amk 10 6 Yanıtla
  • Serkan Bayraktar:
    ben de 38 yaşındayim geçen yıl Mart'ta bende mide ameliyatı oldum 10 ayda 55 kilo verdim 132 den 77 e düştüm,şuan gayet sağlıklıyim ,benu de haber eder mısınız? 7 1 Yanıtla
  • aragorn:
    MK BOĞAZINI TUTMAZ YİNE ŞİŞER BU 4 0 Yanıtla
  • Serkan Bayraktar:
    yakdbelendjro 1 0 Yanıtla
  • Serkan Bayraktar:
    skdjnxwllwndn 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kolpaçino'nun galerici Şahin'i adeta iğne ipliğe döndü! Tam 50 kilo verdi - Son Dakika
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