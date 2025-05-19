Mardin\'de Gönül Mutfağı Açıldı

MARDİN'de Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yeni işletmesi Gönül Mutfağı'nın açılışı yapıldı. 25 kadının istihdam edildiği işletmenin tüm geliri, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki devlet okullarında okuyan öğrencilerin öğle yemeği ihtiyacının karşılanması için kullanılacak.

Mardin'in merkez ilçesi Artuklu'da, BM Küresel Gıda Kahramanı, sosyal gastronomi şefi Ebru Baybara Demir tarafından kurulan Mardin Gönül Mutfağı'nın açılışı gerçekleşti. Açılışa Vali Tuncay Akkoyun'un eşi Canan Akkoyun, Gazeteci Celal Korkut, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve çok sayıda davetli katıldı.

'SOFRALAR YALNIZCA KARIN DOYURMAK İÇİN DEĞİLDİR'

Açılışta konuşan Canan Akkoyun, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yaşadığımız üzücü olaylar bizlere bir kez daha hatırlattı ki; aramızdaki bağın güçlendiren şey, aslında insanların birbirine uzattığı eldir. Bu sofrada bu elin ta kendisidir. Bu projeye vesile olan, yapılmasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

'HATAY İLE MARDİN'İ BİRBİRİNE BAĞLAMAYI DÜŞÜNDÜK'

Şef Ebru Baybara Demir de, şunları söyledi:

"9 Şubat 2023 sabahında kurduğumuz 'İskenderun Gönül Mutfağı' projesi bir çığ gibi büyüdü. Allah, bir daha o acıları yaşatmasın. Biz, 8 ilçede 120 noktada her gün 70 bin kişiye sıcak yemek veren bir sistem kurduk. Proje kapsamında 30 milyon sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 2023 yılı benim için de önemli bir yıl. Gastronominin Nobeli'ni dünyada alan 8'inci şef olarak ülkeme getirdim. Bir de para ödülü verildi. Ben bu para ödülünü Hatay'daki depremzedelere bağışladım. Ancak İspanya bunu kabul etmedi. Bunu sürdürülebilir bir projeye çevrilmesi talep edildi. Topraktan Tabağa Kooperatifi, sevgili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte uzun yıllardır büyük bir çaba ile bir araya getirdiğimiz çok özel bir proje. Sosyal bir proje ve burada kazanılan bütün para yatırıma, istihdama ve kadın çiftçilere aktarılıyor. Bunu devam ettirmek istedik. Hatay ile Mardin'i bir birine bağlamayı düşündük. Şu an devam eden bir projemiz var. Hatay'da devlet okullarında günde 3 bin 300 çocuğa sıcak yemek pişiriyoruz. 50 istihdam sağlayarak çocukların beslenmelerine katkı sağlıyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 15 bin öğrenci ile başlayacak. Burada çoğunluğu kadın olan 25 istihdam sağlanacak. Gelen misafirlere en iyi şekilde yemeğimizi sunacağız. Kazanılan bütün para, devlet okullarında okuyan çocukların yemek ihtiyacında kullanılacak."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.