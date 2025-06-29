Mersin'in Silifke ilçesinde Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası'ndaki bataklık ve sazlık alanda yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı.
Yer yer kuru otların da tutuşmasıyla birlikte yükselen dumanlar, ilçe merkezinin bazı noktalarından da görüldü.
Arazinin bataklık olması nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemeyen ekipler, alevlerin yayılmaması için çevrede önlem alırken, yangının sabah saatlerinde kendiliğinden sönmesi bekleniyor.
Göksu Deltası, flamingolar, pelikanlar ve tepeli pelikan gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün üreme ve barınma alanı olarak biliniyor.
Yangının bu kuş türlerinin yaşam alanlarına etkisi ise endişeye neden oldu.
Kaynak: AA/ İHA
Son Dakika › Yaşam › Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın - Son Dakika
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