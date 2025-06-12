GÖÇMEN kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bir ak pelikan, tek başına beslenmeye çalışırken görüntülendi.
Avrupa'nın güneydoğusundan Asya'ya yayılan bölgede ve Afrika'da bataklıklarda ve sığ göllerde yaşayan ak pelikanın tek başına sahilde beslenmesi dikkat çekti. Bölgede nadir görülen ak pelikanın, göç yolunda, içinde bulunduğu sürüden ayrılmış olabileceği belirtildi. Sahilde yürüyüş yapanlar da pelikanı rahatsız etmemek için özen gösterdi.
Son Dakika › Yaşam › Samandağ'da Nadir Bir Ak Pelikan Görüntülendi - Son Dakika
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