Sanatçı Ümit Denizer hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar, yönetmen Ümit Denizer'den kötü haber geldi. Sanatçı, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haber, Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından şu sözlerle duyuruldu:
"Tiyatro sanatçısı oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sakarya'da hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
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