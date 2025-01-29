Fenomen çiftten kötü haber! 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Fenomen çiftten kötü haber! 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada tanınan Alparslan ve Ayşegül Çelik çiftinin 5 yaşındaki çocukları Aras Çelik, kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Geriye 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar kaldı.

29.01.2025 14:02  Güncelleme: 15:38
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medyada paylaştıkları videolarla tanınan Alparslan (41) ile Ayşegül Çelik (39) çiftinin 5 yaşındaki çocukları Aras Çelik, kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar dikkat çekti.

Tarsuslu Alparslan Çelik ile Balıkesir'de yaşayan Ayşegül Çelik, 7 yıl önce sosyal medyada tanışarak evlendi. Doğuştan akondroplazi (cücelik) hastası olan çiftin 5 yıl önce aynı hastalığa sahip, 'Aras' ismini verdikleri çocukları doğdu. Eşi ve çocuğuyla çektikleri videoları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşegül Çelik, 1,3 milyon takipçiye ulaştı.

BİRÇOK HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Genetik hastalığı nedeniyle ortopedik sorunlar yaşayan, aynı zamanda kronik akciğer rahatsızlığıyla da mücadele eden Aras Çelik, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ayşegül Çelik, 'Aras'ımız melek oldu' diyerek paylaşım yaptı. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar dikkat çekti.

Fenomen çiftten kötü haber! 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

'ÇOK UĞRAŞTIM AMA YAŞATAMADIM'

Aras'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada gözyaşı döken Ayşegül Çelik, "Çok uğraştım ama yaşatamadım" diyerek feryat etti. Acılı baba Alparslan Çelik de "Aras'ın çok seveni vardı. Milyonlarca kişi kendi evladı gibi bağrına basıyordu. Diyecek çok fazla bir şeyim yok, yüreğim yanıyor. Allah onu en güzel yerine, cennetine aldı. İnşallah cennette buluşuruz. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudunu kaplamış, baş edemedi, son savaşıydı. Huzur içinde uyusun, koşsun, oynasın. Birkaç defa yenmişti ama en son başaramadı" diye konuştu. Aras Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Fenomen çiftten kötü haber! 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Fenomen çiftten kötü haber! 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cemil Moroglu:
    tengri ışığını bol yapsın. bir an evvel reenkarne olması dileğiyle. 6 50 Yanıtla
  • İsa Can:
    Rabbım sabır versin 52 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Allah rahmet eylesin sabır versin inşallah. 40 1 Yanıtla
  • Merih Akyol:
    Dominant kalıtımlı bir hastalığa sahip iki kişinin sağlıklı çocuğu olma ihtimali çok düşük. Keşke genetik danışma alsalarmış çocuk sahibi olmadan önce. 35 3 Yanıtla
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