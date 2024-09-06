Yaşam

YAZ boyu kadınlara özel atölye çalışmaları düzenleyen Sultangazi Belediyesi, bu kez de Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi yaptı. Atölye çalışmasında anne ve çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun katıldı. Tuba Dursun, annelerle çocuklar için kekler hazırladı. Çocuklar ise keklerin üzerini şeker hamuruyla süsleyerek birbirinden farklı figürler yaptı.

'KOMŞULARIMIZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Atölyeye yönelik değerlendirme yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımız günün yorgunluğuna kısa da olsa bir ara versin diye onları yaz boyunca rengarenk etkinliklerle buluşturduk. Bu hafta da eşim Tuba Hanım'ın katılımlarıyla da Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımız eğlenirken arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşme fırsatı buldu. Komşularımızı mutlu eden, anne-çocuk keyifli zaman geçirdikleri etkinliklerimizi daha bir önemsiyoruz çünkü komşularımız bizler için çok kıymetli" diye konuştu.