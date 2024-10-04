Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi - Son Dakika
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Yaşam

Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi

Suriye\'den Türkiye\'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi

Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan tırın içinde 79 ton ceviz içi ele geçirildi. Gümrük Müdürlüğü'nün talebi üzerine yapılan incelemelerde ceviz içlerinin "Türk Gıda Kodeksi"ne aykırı olduğu tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü insan ve hayvan sağlığına uygun olmadığı ortaya çıkan tonlarca ceviz içini imha etti.

04.10.2024 14:50
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Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir TIR durdurulup arama yapıldı. Akçakale Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı aramada TIR'ın dorsesindeki torbalar içerisinde 79 ton ceviz içi bulundu.

TÜRK GIDA KODEKSİNE AYKIRI

Gümrük Müdürlüğü'nün talebi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendislerinin yaptığı incelemede, ceviz içinin 'Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu ve tüketime uygun olmadığı tespit edildi. Hem insan hem de hayvan sağlığı için zararlı olduğu belirlenen tonlarca ceviz içi imha edildi, TIR sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi

"İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA UYGUN DEĞİL"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ceviz içi numuneleri fiziki ve duyusal muayenelere tabi tutuldu. Yapılan analizlerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlendi. Cevizlerin tüketiminin insan ve hayvan sağlığına uygun olmadığı ortaya çıktı.

Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi

"DENETİMLER SÜRDÜRÜLECEK"

Analiz sonuçlarına dayanarak, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol ekiplerinin nezaretinde, 79 ton kabuksuz ceviz içi imha edildi. Yetkililer, insan sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerin ülkeye sokulmasının önüne geçilmesi için denetimlerini sürdürecek" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Depechs Modes:
    Hale bak yaa 17 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    79 ton mu ? Tirinda kendi agirligi 15 ton desen eder 94 ton sallayip durun bakalim ) 9 5 Yanıtla
  • Şerafettin Ayıboğan:
    Baklavanın içine koyup ucuz diye millete yediriyorlar 11 0 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Nasıl bir tır acaba 79 tonu taşıyan 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi - Son Dakika
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