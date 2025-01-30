The Mill Coffee Kahve Direktörü Zeynep Teymur:"Türkiye'de Kahve Kültürü Büyük Bir Dönüşüm Geçiriyor" - Son Dakika
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The Mill Coffee Kahve Direktörü Zeynep Teymur:"Türkiye'de Kahve Kültürü Büyük Bir Dönüşüm Geçiriyor"

The Mill Coffee Kahve Direktörü Zeynep Teymur:"Türkiye\'de Kahve Kültürü Büyük Bir Dönüşüm Geçiriyor"

The Mill Coffee Kahve Direktörü Zeynep Teymur, Türkiye'de kahve tüketiminin hızla arttığını ve üçüncü nesil kahveciliğin yaygınlaştığını belirtiyor. Geleneksel Türk kahvesi kültürünü korurken, filtre kahve ve espresso bazlı içeceklere olan ilginin arttığını vurguluyor. Pandemi ile evde kahve yapımının yaygınlaştığını ve sektörün geleceğinin parlak olduğunu ifade ediyor.

30.01.2025 15:07
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Kahve tüketimi Türkiye'de her geçen gün artarken, hem geleneksel hem de modern kahve trendleri toplumun alışkanlıklarını şekillendiriyor. The Mill Coffee Kahve Direktörü Zeynep Teymur, Türkiye'de kahve tüketimindeki değişimleri ve sektörün geleceğini değerlendirdi.

Kahve Tüketimi Hızla Artıyor

Türkiye'nin geleneksel çay kültürü ile tanınmasına rağmen, kahve tüketiminin son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını belirten Teymur, "Son 10 yılda Türkiye'de kişi başına kahve tüketimi büyük bir artış gösterdi. Eskiden ağırlıklı olarak Türk kahvesi içilirdi ancak bugün filtre kahve, espresso bazlı içecekler ve soğuk demleme gibi yeni trendler öne çıkıyor" dedi.

Türk Kahvesi Kültürel Mirasını Koruyor

Türk kahvesinin hala önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Teymur, "Türk kahvesi bizim kültürel mirasımız ve bu gelenek hiçbir zaman kaybolmayacak. Ancak genç nesil, kahveyi farklı demleme yöntemleriyle keşfetmeye daha açık. Bu da pazarın gelişmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

The Mill Coffee Kahve Direktörü Zeynep Teymur:'Türkiye'de Kahve Kültürü Büyük Bir Dönüşüm Geçiriyor'

Üçüncü Dalga Kahve Kültürü Yaygınlaşıyor

Son yıllarda üçüncü nesil kahvecilerin hızla çoğaldığını belirten Teymur, "Artık insanlar kahveyi sadece bir içecek olarak değil, bir deneyim olarak görüyor. Kahve çekirdeğinin menşei, kavrulma süreci ve demleme yöntemi gibi detaylar, kahve severler için daha önemli hale geldi. Biz de The Mill Coffee olarak özel çekirdekler, nitelikli kahve sunumu ve benzersiz kahve deneyimleriyle bu kültüre katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Evde Kahve Tüketimi ve Ekipman Kullanımı Arttı

Pandemi sürecinde insanların evde kahve yapmaya daha fazla yöneldiğini belirten Teymur, "Özellikle espresso makineleri, french press ve filtre kahve ekipmanlarına olan talep arttı. Kahve severler artık çekirdek kahve alıp kendileri öğütmeyi ve demleme yöntemlerini denemeyi tercih ediyor" dedi.

The Mill Coffee Kahve Direktörü Zeynep Teymur:'Türkiye'de Kahve Kültürü Büyük Bir Dönüşüm Geçiriyor'

Zincir Kahveciler ve Bağımsız Markalar Sektörü Büyütüyor

Büyük kahve zincirlerinin pazarda önemli bir yere sahip olduğunu ancak butik kahvecilerin de hızla yükseldiğini söyleyen Teymur, "Zincir kahve markaları kahve kültürünü yaygınlaştırsa da, insanlar artık daha özgün tatlar ve nitelikli kahve arayışına giriyor. Bu noktada üçüncü nesil kahveciler ve yerel kavurucular önemli bir rol oynuyor" diye ekledi.

Türkiye'de Kahve Sektörünün Geleceği Parlak

Kahve tüketimindeki bu yükselişin devam edeceğini belirten Teymur, "Türkiye'de kahveye olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Önümüzdeki yıllarda nitelikli kahveye duyulan ilginin daha da büyümesini bekliyoruz. Sektör olarak bizler de tüketicilere en iyi kahve deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kahve Çekirdeği, Gastronomi, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam The Mill Coffee Kahve Direktörü Zeynep Teymur:'Türkiye'de Kahve Kültürü Büyük Bir Dönüşüm Geçiriyor' - Son Dakika

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