Türkiye\'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde işitme ve konuşma engelli bireylerin oranı oldukça yüksek. Alaçam ilçe merkezine yaklaşık 40, Samsun şehir merkezine ise 120 kilometre mesafedeki Gökova Mahallesi, sağır ve dilsiz nüfusuyla dikkat çekiyor. Mahallede doğan yeni nesillerde de benzer engellerin görüldüğü, bebeklerin sağır ve dilsiz olarak dünyaya geldiği belirtiliyor.

AKRABA EVLİLİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Mahalle halkının büyük bir kısmı iletişim için işaret dilini kullanırken, bu duruma neyin sebep olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Akraba evliliklerinin etkili olabileceği öne sürülse de, mahalle sakinleri diğer olasılıkların da rol oynamış olabileceğini ifade ediyor.

"100-120 KİŞİYİ YAŞIYOR, YARISI ENGELLİ"

Mahallesindeki durumu anlatan Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, "Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Mahallemizde engelli, sağır ve dilsiz sayısı çok fazla. 100-120 kişi yaşıyor, yarısı engelli. Bu durumun akraba evliliğinden değil, sağlıksız su kaynaklarından kaynaklandığını düşünüyorum. Biz mahalleli olarak işaret diliyle anlaşmayı öğrendik. Dışarıdan gelenler ise iletişimde zorlanıyor. 9 kardeşiz, 4'ü engelli. Sağlam insan neredeyse yok" ifadelerine yer verdi.

"BU KÖY TAMAMEN ENGELLİ DOLU"

Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Satı Tozun, "4 engelli çocuğum var. Ayrı yaşayan çocuğumun da 3 çocuğu var, hepsi sağır ve dilsiz. Görümcemin de engelli çocukları var. Bu köy tamamen engelli dolu" ifadelerini kullandı.

"HEPSİ BAKIMA MUHTAÇ"

Gökova Mahallesi'nde yaşayan Rahmi Çizin, "Mahallemizde toplamda 48 engelli birey var. Hepsi bakıma muhtaç. Suyumuz yok, sıkıntıdayız. Bu durum akraba evliliğinden mi, yoksa sudan mı kaynaklanıyor, bilmiyoruz ama köyde engelli oranı çok yüksek. Hepsi de bakıma muhtaç" şeklinde konuştu.

"İŞARET DİLİNE ALIŞTIK"

Mahalle sakinlerinden Ali Tüzün ise "Bu mahallenin büyük bir kısmı engelli. Geçinmeleri çok zor. Devletten yardım alıyorlar ama yeterince ilgi gösterilemiyor. İşaret diliyle anlaşıyorlar, biz de zamanla alıştık" diye konuştu.