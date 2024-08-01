Urla'daki yangın ormana küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
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Yaşam

Urla'daki yangın ormana küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı

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Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evin Urla'da ormanda başlayan yangının şehir merkezine yaklaşmasıyla alevlerin arasında kaldı. Jandarmanın uyarısıyla evini boşaltmak zorunda kalan şarkıcı gözyaşlarına hakim olamadı.

01.08.2024 10:32
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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde orman yangınları da arttı. Dün İzmir Urla'da ağaçlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Urla'da yaşayan şarkıcı Aslı Zen'in evi de alevlerin arasında kaldı.

YANGIN YERLEŞİM YERİNE KADAR YAKLAŞTI

Ormanda başlayan yangının evinin bulunduğu siteye doğru yaklaştığını söyleyerek Instagram hesabından anbean paylaşım yapan Aslı Zen "Şu an panik haldeyiz. Urla'da yangın çıktı evimize çok yakın bir yerde. Allah korusun. Site olarak önlemimize alacağız, çok dibimizde yangın. Kendimizi evin içinde kapattık dışarıda kül yağıyor. Uçak ve helikopterler çalışıyor. Hayvanlarımızı kafesledik, bahçe sulamaları açıldı, bütün site çıkış kapıları açıldı. Dua ederek bekliyoruz. Ben son ana kadar kalacağım, kızımı araçla göndereceğim. Hem evimi hem doğayı korumak için yardım etmek istiyorum. Kolay değil çok zor" dedi.

Urla'daki yangın ormana küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı

"EVİME VEDA ETTİM"

Yangının bulunduğu siteye yaklaşmasıyla evini boşaltmak zorunda kalan şarkıcı "Evlerimizi maalesef boşaltmak zorundayız. Gidiyoruz maalesef. Jandarma ve itfaiye evlerimizi boşaltmamızı istedi acil şekilde. Eve veda ettim. Umarım bıraktığım gibi bulurum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekiplerin müdahalesiyle saatler sonra yangının söndürüldüğünü ve kontrol altına alındığını söyleyen Aslı Zen, gece yarısı evine geri döndü. Zen, yangın evlerine sıçramadan söndürüldüğü için de ekiplerin yanına giderek teşekkür etti.

Urla'daki yangın ormana küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
Urla'daki yangın ormana küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
Urla'daki yangın ormana küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
Urla\'daki yangın ormana küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen\'in evi alevlerin arasında kaldı

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Son Dakika Yaşam Urla'daki yangın ormana küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Urla'daki yangın ormana küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
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