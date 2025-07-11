Van Gölü'nde Mesafe 1 Kilometreye Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Van Gölü'nde Mesafe 1 Kilometreye Düştü

Van Gölü\'nde Mesafe 1 Kilometreye Düştü
11.07.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş'teki iki mahalle arasında mesafe 1 km'ye düştü, halk yürüyerek gidip gelmeye başladı.

VAN Gölü'ndeki çekilme sonucu Erciş ilçesine bağlı 2 mahalle arasındaki mesafe karadan 1 kilometreye düştü. Daha önce kara yoluyla ya da göl üzerinden tekne ile birbirini ziyaret eden bölge halkı, artık yaya olarak gidip gelmeye başladı.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle 3 bin 712 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, alan kaybetmeye devam ediyor. Dalış turizmi için de büyük önem taşıyan gölde yaşanan çekilme, Erciş ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Gölağzı ile 2 bin nüfuslu Kasımbağı mahalleleri arasındaki mesafe karadan 1 kilometreye düştü. Daha önce suyun çevresindeki 4 kilometrelik kara yoluyla araçlarla ya da göl üzerinden tekneyle birbirlerini ziyarete giden bölge halkı, aradaki mesafenin 1 kilometreye düşmesiyle yaya olarak gidip gelmeye başladı. Göldeki çekilmenin boyutu ayrıca havadan dron ile görüntülendi.

'GÖLDEKİ GERİ ÇEKİLME BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR'

Gölağzı Mahallesi Muhtarı Yücel Çalışır, çekilmenin yaşandığı alanda 30 yıl önce balıkçılık yaptığını, aynı alanın 5 yıl öncesine kadar flamingoların konaklama alanı olduğunu söyledi. Çalışır, "Van Gölü'nde yaşanan 5 kilometrelik çekilme sonrası bize komşu olan Kasımbağı Mahallesi ile sınırlarımız birleşti. İki mahalle sakinleri daha önce tekne ya da karayoluyla araçla birbirlerinin ziyaretine gidip gelebiliyorlardı. Göl çekilince mesafe de kısıldı. Artık yürüyerek gidip gelebiliyoruz. Göldeki geri çekilme bizi endişelendiriyor" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Van Gölü, Çevre, Erciş, Yaşam, Dünya, Van, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Van Gölü'nde Mesafe 1 Kilometreye Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor
Yemen’deki Husiler, 2 büyük kargo gemisini batırdı ve mürettebatı Kaçırdı Yemen'deki Husiler, 2 büyük kargo gemisini batırdı ve mürettebatı Kaçırdı
Kartalkaya davasında tartışma Sanık avukatları salonu terk etti Kartalkaya davasında tartışma! Sanık avukatları salonu terk etti
Mourinho Manchester United’dan eski yıldızını istiyor Anlaşma çok yakın Mourinho Manchester United'dan eski yıldızını istiyor! Anlaşma çok yakın
Hayatının baharındaki genç, arı sokmasından yaşamını yitirdi Hayatının baharındaki genç, arı sokmasından yaşamını yitirdi
Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hayatını kaybetti Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hayatını kaybetti
Icardi’ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber Icardi'ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
Cristiano Ronaldo’nun Jhon Duran’ı neden istemediği ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun Jhon Duran'ı neden istemediği ortaya çıktı

09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
09:23
PKK’nın silah bırakma töreni öncesi ilk görüntü 30 araçlık konvoyla ilerlediler
PKK'nın silah bırakma töreni öncesi ilk görüntü! 30 araçlık konvoyla ilerlediler
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
14:09
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
13:58
Teksas’ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:50
Dursun Özbek’ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama
Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama
13:46
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
13:32
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı
13:29
Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler’e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
13:29
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:22
Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 09:49:59. #7.12#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Mesafe 1 Kilometreye Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.