Venezuela güzellik kraliçesi geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetti

Venezuela güzellik kraliçesi Wilevis Brito, yüz ameliyatının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
24 yaşındaki model Wilevis Brito'nun, Domingo Luciani Hastanesi'nde maksillofasiyal operasyon geçirdiği, bir doktorun dudağındaki bir kitleyi çıkardığı ve çenesindeki bir aşınmayı tedavi ettiği öğrenildi. Ameliyattan sonra iyileşme sürecindeyken ciddi komplikasyonlar yaşayan Brito, yaşamını yitirdi.
Brito ile 2023 yılında bir güzellik yarışmasına katılan bir yarışmacı, genç kadının yüz görünümünü değiştirmek için ameliyat olmadığını açıkladı. Yarışmacı, "Çene cerrahisi, maksillofasiyal yıpranma ve dudağının seviyesinde oluşan küçük bir kitle nedeniyle yapılıyordu. Gelecekteki komplikasyonları önlemek için ameliyat olmaya karar verdi. Ancak bu kozmetik veya güzellik için değil, sağlık için yapıldı. Ameliyattan başarıyla çıktığı görünüyordu, sonrasında komplikasyonlar baş gösterdi" dedi.
Sosyal medyada kendini Brito'nun kardeşi olarak tanıtan bir adam da genç kadının kozmetik bir operasyon geçirmediğini doğrulayarak, "O benim kız kardeşim ve kozmetik bir ameliyat geçirmiyordu. Bir apse drenajı yapıyorlardı ve onu anestezi altına aldılar. Maalesef bir daha uyanamadı ve kalp krizi geçirdi. Olumlu yorumlar yapmaya odaklanın, kimse tarafından istenmeyen yargılamalar yapmayın" ifadelerini kullandı.
Brito, St. Peter the Apostle Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. La Guaira Valisi José Terán, "Sevgili Wilevis'imize veda ettik, karizması, gülümsemesi ve en çok ihtiyacı olanlara sevgi ve yardım sunma isteğiyle hatırlanacak genç bir kadın" dedi.
Brito, birkaç yıl önce Arjantin'e göç etmiş ve Buenos Aires'teki Interamerican Open University'de sosyal iletişim okumuştu. Arjantin haber kanalı A24'te ve América Tucumán'da sunuculuk yapmıştı. Arjantin'e yerleşen göçmen güzellik kraliçeleri için Buenos Aires'te düzenlenen 2021 Miss Venezuela in the World yarışmasında 2. olmuştu. Anavatanına dönen Brito, 2023 yılında doğduğu şehir La Guaira'nın Spor Kraliçesi seçilmişti.
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