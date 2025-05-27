Yavru kedi ağaçtan kurtarıldı

BATMAN'da parkta oyun oynayan çocuklar tarafından ağaçta mahsur kaldığı görülen gözü yaralı yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Belde Mahallesinde bulunan Cengiz Altun Parkında meydana geldi. Parkta oyun oynayan çocuklar ağaçtan kedi sesi geldiğini duydu. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılamayan kedi yavrusu için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı kedi ağaçtan indirildi. Kedinin ağaçtan indirilmesine çocuklar alkışlarla karşılık verdi. Kurtarılan yavru kedi ilk muayesinin ardından veteriner eşliğinde tedavisi yapılmak üzere Batman Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,