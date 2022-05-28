10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için - Son Dakika
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10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için

28.05.2022 18:07

Bursa'da bu yıl 7. düzenlenen ve 3 bin lira ödül belirlenen börek yeme yarışmasında yarışmacılar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Birincinin 10 dakika içinde 15 metre 60 santim yani 6 kilo börek yediği yarışma heyecanlı anlara sahne oldu.

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma tarafından Görükle'de bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacılar; en çok böreği yemek için kıyasıya mücadele verdi. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Bazı yarışmacılar birinci olmak için yoğun mücadele verdi. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. Yarışmada derece alan yarışmacılara ödülleri börek firması sahibi Hasan Acar tarafından verildi.

3 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler

"1,5 GÜNDÜR HİÇBİR ŞEY YEMİYORDUM"

Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiçbir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım' dedi.

3 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler

"15 METRE 6 SANDİM BÖREK 6 KİLO YAPAR"

Börek yeme yarışmasının geleneksel hale geldiğini belirten firma sahibi Hasan Acar, "Yarışmayı bu yıl 7'inci kez düzenliyoruz. Yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden 49 kişi katıldı. 10 dakikada 15 metre 60 santim börek yiyen arkadaşımız birinci geldi ve 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. 15 metre 60 santim börek 6 kilo börek yapar, birinci olan arkadaşımı tebrik ediyorum. En uzun börek yeme yarışması bizde. Bu rekoru kimseye bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

3 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR YARIŞMAYA KATILDIM"

Yarışmaya katılan Nijeryalı yarışmacı, "Hayatımda ilk kez böyle bir yarışmaya katıldım. Yarışmada 5 metre börek yiyebildim. Börek yerken çok zorlandım, çok keyifli bir yarışma oldu" diye konuştu.

3 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler
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Yılda bir kez bu rengi alıyor gören hayran kalıyor Yılda bir kez bu rengi alıyor gören hayran kalıyor Market kapısında tekmeli yumruklu kavga kamerada Market kapısında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Kaynak: İHA

Hasan Acar, Görükle, Bursa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için - Son Dakika


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