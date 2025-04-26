10 Milyon Borçla Mücadele Eden Girişimci - Son Dakika
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10 Milyon Borçla Mücadele Eden Girişimci

10 Milyon Borçla Mücadele Eden Girişimci

Mehmet Turşucu, 10 milyon TL borcunu 6 ayda kapatmayı hedefliyor, süreci mizahi şekilde paylaşıyor.

26.04.2025 10:52
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Eskişehir'de işletmesi bulunan Mehmet Turşucu, çok kısa bir süre içerisinde yaptığı 10 milyon TL'lik borcu 6 ayda kapatmayı hedeflediğini açıkladı. Bu süreci sosyal medyada mizahi bir şekilde hikayeleştiren Turşucu'nun videoları ilgi topladı.

Bir hamburger dükkanının sahibi olan Mehmet Turşucu, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirmeyi planladığı yeni girişim fikirleri için kredi çekti. İşlerin istediği gibi gitmemesi sonucunda zarar eden Turşucu, kısa süre içerisinde 10 milyon TL borç yaptı. Bu durum karşısında pes etmeyen azimli işletme sahibi, kazancını arttırmak amacıyla farklı stratejiler geliştirdi. Öncelikle ürünlerini revize eden Turşucu, borcunu kapatma sürecini sosyal medyada '10 Milyon Mehmet' lakabı ile mizahi bir şekilde hikayeleştirmeye karar verdi. Vatandaşlardan büyük bir destek gören ve müşteri kitlesini arttırmaya başlayan Turşucu, borcunu 6 ay içerisinde kapatmayı hedeflediğini belirtti.

"Kredileri erken çektik, konumlar yanlış seçildi ve paralar yakılmaya başlandı"

Aslında 2024 yılının başında aslında çok fazla borcunun olmadığını ifade eden Mehmet Turşucu, "Ufak tefek ticari borçlarımız vardı. Sonra bir girişimcilik hikayesine atılalım dedik. Şehir dışında bir yer daha yapmayı planladım ama bu plana uyamadık. Kredileri erken çektik, konumlar yanlış seçildi ve paralar yakılmaya başlandı. Otomatikman faiz döngüsüne girdik. Bu döngüye girince de faiz ödemeye başladık. Dükkan bir taraftan kazanıyordu ama o sırada işler düşmeye başladı. Çünkü ürün kalitesi bozulmaya başlamıştı. Ürün kalitesi bozulunca otomatikman işler de düştü. İşler düşünce bu sefer o kredilerin hepsi faizle geri gitmiş gibi bir şey oldu. Daha sonra biz de frene basmak zorunda kaldık. Dedik ki, 'Artık frene basalım. Ürünlerimizi tekrar revize edelim.' Bunları gerçekleştirmek için hamleler yaptık ama birazcık geç kaldık. Şu an kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Ekmeğinden sosuna kadar hepsini kendimiz yapıyoruz. '10 Milyon Mehmet'ten dolayı franchise talepleri alıyoruz" dedi.

"Bazı müşteriler buraya geliyorlar, 'Benim 10 milyondan olan borcumu düş' diyorlar"

'10 Milyon Mehmet' lakabının nasıl ortaya çıktığını anlatan Turşucu, "İş hacmimizi arttırmamız gerektiği için bunu yaptık. Normal bir hamburger sayfasını kim ne kadar takip edebilir ya da neyi keşfedebilirsiniz? Sonra mizahi bir sayfada pazarlama fikri ortaya çıktı. Aslında hedef o muydu, bilmiyorum. Ben bir yandan dertlerimi döküyorum. Cidden 10 milyon TL borcumuz var ve bunu azaltmaya çalışıyoruz. Bu süreçte sağ olsun çekim arkadaşlarımın mizahi bakış açıları çok geniş. Bu konuda onlara teşekkür ediyorum. Bu kadar beklemiyordum. Yani çok çok hızlı büyüdü. Bir anda hemen sıçrayınca tabii ki ilgi odağı olduk. Yolda yürürken falan, '10 Milyon Mehmet geçiyor' diyerek el sallayanlar falan oluyor. Böyle değişik bir duygu. Bazı müşteriler buraya geliyorlar, 'Benim 10 milyondan olan borcumu düş' diyorlar. Şu an şehir dışından da gelen var. Hep birlikte inşallah 6-7 ayda bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"Sizlere de tavsiyem, projelerinizden vazgeçmeyin"

Edindiği tecrübeler çerçevesinde diğer girişimci vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Mehmet Turşucu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Asla vazgeçmemek lazım. Tabii ki moralman çöktüğüm günler bizim de oluyor. Her zaman böyle gülüp eğlenmiyoruz. Çünkü borçluluk çok bambaşka bir olay. Ama pes etmemek gerekiyor. Pes edince yani dükkanı kapatmak kolay, iflas etmek de kolay, çekip gitmek de kolay ülkeden. Yani bu bize bir şey kazandırmayacak. Tekrar sıfırdan başlamamız gerekecek. Onun için zaten başlamışız. Yürüttüğümüz bir proje var. Bunu geliştirmek, bundan yaptığımız hatalardan ders çıkartıp onları düzeltip daha ileri taşımak daha mantıklı, daha istikrarlı olacaktır. Böyle çalışmalarımız var. Sizlere de tavsiyem, projelerinizden vazgeçmeyin." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 Milyon Borçla Mücadele Eden Girişimci - Son Dakika

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