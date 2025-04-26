10 Milyon TL Borçla Mizahi Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

10 Milyon TL Borçla Mizahi Mücadele

Geniş Video İzle

Mehmet Turşucu, 10 milyon TL borcunu 6 ayda kapatmayı hedefleyerek süreci mizahla paylaşıyor.

26.04.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca borcu olan işletme sahibi içerisinde bulunduğu durumu mizaha vurdu

Girişim için yaptığı 10 milyon TL'lik borcu 6 ayda kapatmayı hedefliyor

Mehmet Turşucu

"Kredileri erken çektik, konumlar yanlış seçildi ve paralar yakılmaya başlandı"

"Bazı müşteriler buraya geliyorlar, 'Benim 10 milyondan olan borcumu düş' diyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de işletmesi bulunan Mehmet Turşucu, çok kısa bir süre içerisinde yaptığı 10 milyon TL'lik borcu 6 ayda kapatmayı hedeflediğini açıkladı. Bu süreci sosyal medyada mizahi bir şekilde hikayeleştiren Turşucu'nun videoları ilgi topladı.

Bir hamburger dükkanının sahibi olan Mehmet Turşucu, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirmeyi planladığı yeni girişim fikirleri için kredi çekti. İşlerin istediği gibi gitmemesi sonucunda zarar eden Turşucu, kısa süre içerisinde 10 milyon TL borç yaptı. Bu durum karşısında pes etmeyen azimli işletme sahibi, kazancını arttırmak amacıyla farklı stratejiler geliştirdi. Öncelikle ürünlerini revize eden Turşucu, borcunu kapatma sürecini sosyal medyada '10 Milyon Mehmet' lakabı ile mizahi bir şekilde hikayeleştirmeye karar verdi. Vatandaşlardan büyük bir destek gören ve müşteri kitlesini arttırmaya başlayan Turşucu, borcunu 6 ay içerisinde kapatmayı hedeflediğini belirtti.

"Kredileri erken çektik, konumlar yanlış seçildi ve paralar yakılmaya başlandı"

Aslında 2024 yılının başında aslında çok fazla borcunun olmadığını ifade eden Mehmet Turşucu, "Ufak tefek ticari borçlarımız vardı. Sonra bir girişimcilik hikayesine atılalım dedik. Şehir dışında bir yer daha yapmayı planladım ama bu plana uyamadık. Kredileri erken çektik, konumlar yanlış seçildi ve paralar yakılmaya başlandı. Otomatikman faiz döngüsüne girdik. Bu döngüye girince de faiz ödemeye başladık. Dükkan bir taraftan kazanıyordu ama o sırada işler düşmeye başladı. Çünkü ürün kalitesi bozulmaya başlamıştı. Ürün kalitesi bozulunca otomatikman işler de düştü. İşler düşünce bu sefer o kredilerin hepsi faizle geri gitmiş gibi bir şey oldu. Daha sonra biz de frene basmak zorunda kaldık. Dedik ki, 'Artık frene basalım. Ürünlerimizi tekrar revize edelim.' Bunları gerçekleştirmek için hamleler yaptık ama birazcık geç kaldık. Şu an kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Ekmeğinden sosuna kadar hepsini kendimiz yapıyoruz. '10 Milyon Mehmet'ten dolayı franchise talepleri alıyoruz" dedi.

"Bazı müşteriler buraya geliyorlar, 'Benim 10 milyondan olan borcumu düş' diyorlar"

'10 Milyon Mehmet' lakabının nasıl ortaya çıktığını anlatan Turşucu, "İş hacmimizi arttırmamız gerektiği için bunu yaptık. Normal bir hamburger sayfasını kim ne kadar takip edebilir ya da neyi keşfedebilirsiniz? Sonra mizahi bir sayfada pazarlama fikri ortaya çıktı. Aslında hedef o muydu, bilmiyorum. Ben bir yandan dertlerimi döküyorum. Cidden 10 milyon TL borcumuz var ve bunu azaltmaya çalışıyoruz. Bu süreçte sağ olsun çekim arkadaşlarımın mizahi bakış açıları çok geniş. Bu konuda onlara teşekkür ediyorum. Bu kadar beklemiyordum. Yani çok çok hızlı büyüdü. Bir anda hemen sıçrayınca tabii ki ilgi odağı olduk. Yolda yürürken falan, '10 Milyon Mehmet geçiyor' diyerek el sallayanlar falan oluyor. Böyle değişik bir duygu. Bazı müşteriler buraya geliyorlar, 'Benim 10 milyondan olan borcumu düş' diyorlar. Şu an şehir dışından da gelen var. Hep birlikte inşallah 6-7 ayda bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"Sizlere de tavsiyem, projelerinizden vazgeçmeyin"

Edindiği tecrübeler çerçevesinde diğer girişimci vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Mehmet Turşucu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Asla vazgeçmemek lazım. Tabii ki moralman çöktüğüm günler bizim de oluyor. Her zaman böyle gülüp eğlenmiyoruz. Çünkü borçluluk çok bambaşka bir olay. Ama pes etmemek gerekiyor. Pes edince yani dükkanı kapatmak kolay, iflas etmek de kolay, çekip gitmek de kolay ülkeden. Yani bu bize bir şey kazandırmayacak. Tekrar sıfırdan başlamamız gerekecek. Onun için zaten başlamışız. Yürüttüğümüz bir proje var. Bunu geliştirmek, bundan yaptığımız hatalardan ders çıkartıp onları düzeltip daha ileri taşımak daha mantıklı, daha istikrarlı olacaktır. Böyle çalışmalarımız var. Sizlere de tavsiyem, projelerinizden vazgeçmeyin."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Finans, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 Milyon TL Borçla Mizahi Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tsunami risk haritası yayınlandı İstanbul’da hangi ilçe ne kadar etkilenecek Tsunami risk haritası yayınlandı! İstanbul'da hangi ilçe ne kadar etkilenecek?
Beren’in öldüğü asansör faciasında istenen ceza belli oldu Beren'in öldüğü asansör faciasında istenen ceza belli oldu
Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak
İstanbul’daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor İstanbul'daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor
İzmir’de cuma namazı sırasında ortalık karıştı İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
Barış Manço filmi rafa kalktı Nedenini başrol oyuncusu açıkladı Barış Manço filmi rafa kalktı! Nedenini başrol oyuncusu açıkladı
AFAD’daki deprem zirvesine İBB çağrılmadı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var AFAD'daki deprem zirvesine İBB çağrılmadı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti
Fenerbahçe ile de anılıyor Thomas Müller, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe ile de anılıyor! Thomas Müller, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
Karşısındaki bir kadın Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu Karşısındaki bir kadın! Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu
Bülent Uygun’un kızından geriye bu görüntüler kaldı Bülent Uygun'un kızından geriye bu görüntüler kaldı

13:32
Fay haritası güncellendi İşte Türkiye’de deprem riski en düşük 20 il
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
13:07
İran’da limanda şiddetli patlama
İran'da limanda şiddetli patlama
13:06
Trump ve Zelenski, Papa’nın cenazesi sırasında bir görüşme gerçekleştirdi
Trump ve Zelenski, Papa'nın cenazesi sırasında bir görüşme gerçekleştirdi
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
16:30
Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber Polisler, ailesini kurtardı
Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber! Polisler, ailesini kurtardı
16:29
Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun’un dudaklarından iki cümle döküldü
Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun'un dudaklarından iki cümle döküldü
16:18
Başkanın uykuları kaçıyor Juventus’ta Kenan ve Osimhen korkusu
Başkanın uykuları kaçıyor! Juventus'ta Kenan ve Osimhen korkusu
16:15
Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi
Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi
16:10
Emektar sanatçı Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti
Emektar sanatçı Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti
16:03
Papa’nın cenazesine Türkiye adına katılacak isim belli oldu
Papa'nın cenazesine Türkiye adına katılacak isim belli oldu
15:59
Cesetleri parçalayarak deney yapan cenaze evi çalışanı tutuklandı
Cesetleri parçalayarak deney yapan cenaze evi çalışanı tutuklandı
15:57
Devreye girerlerse alırlar Transferde Fenerbahçe’nin canını sıkan gelişme
Devreye girerlerse alırlar! Transferde Fenerbahçe'nin canını sıkan gelişme
15:44
Bülent Uygun’un kızından geriye bu görüntüler kaldı
Bülent Uygun'un kızından geriye bu görüntüler kaldı
15:43
Karşısındaki bir kadın Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu
Karşısındaki bir kadın! Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 14:19:30. #7.13#
SON DAKİKA: 10 Milyon TL Borçla Mizahi Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.