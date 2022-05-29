10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Başladı - Son Dakika
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10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Başladı

29.05.2022 12:25
10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliği başladı. Buluşmada anmalardan şiir okumalarına, kitap imzasından söyleşilere kadar pek çok etkinlik düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliği başladı. Buluşmada anmalardan şiir okumalarına, kitap imzasından söyleşilere kadar pek çok etkinlik düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinlikleri başladı. Yerli ve yabancı 23 şairin katılımıyla gerçekleşen ve bu yıl onur konuğu usta şair Lale Müldür olan buluşma kapsamında birçok etkinlik düzenlendi.

ŞİİR, BELLEK VE SALGIN

Buluşmada daha sonra "Şiir, Bellek ve Salgın" adlı oturuma geçildi. Oturumda konuşmacı olan Doç. Dr. Gökhan Tunç, şiir ile bellek arasındaki ilişkiyi irdelerken, salgının da sanata ve insana etkilerinden bahsetti. Tunç, "Eskişehir'imizde böylesine köklü bir etkinlik düzenlenmesi beni mutlu ediyor. Okumaktan ve üzerine çalışmaktan büyük haz aldığım şairler ile bir arada olmak çok güzel. Bugün salgını, şiiri ve belleği konuşacağız. Bellek, sanatın neresinde duruyor? Tüm sanatların temelinde bellek vardır, sanatçının geçmişi vardır" diye konuştu.

Ardından Eskişehirliler Özdilek Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte şairlerin kendi sesinden şiirler dinlemenin keyfini yaşadı. Şiir okumalarında W. Bahadır Bayrıl, Balasz Szöllossy, Birtürk Özkavak, Burak Acar, Elçin Sevgi Suçin, Engin Turgut, Eser Ceran Erdi, Gökhan Arslan, Hayriye Ünal, Hilal Karahan, Lal Laleş, Nalan Kurunç, Oğuzhan Akay, Olcay Özmen, Ömer Asaf Tosun, Ömer Şişman, Sabine Schiffner, Senem Çatinkaya ve Xaqani Hass şiirlerini katılımcılar için seslendirdi. Şiir okumalarında son olarak sahneye çıkan onur konuğu Lale Müldür okuduğu şiirlerinin ardından katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

SALİH BOLAT VE SİNA AKYOL ANILDI

Etkinlikte her yıl olduğu gibi yine Türk şiirinin yitirilen isimleri de anıldı. Salih Bolat ve Sina Akyol da bu yıl anması yapılan şairler oldu. Oturumda Rahmi Emeç, Ömer Asaf Tosun, Engin Turgut, Oğuzhan Akay, Olcay Özmen ve Gökhan Arslan, Bolat ve Akyol'un şiirlerinin yanı sıra anılarını da katılımcılar ile paylaştı.

Etkinliğin Şiir ve Sinema oturumunda ise Prof. Dr. Hakan Savaş, şiirin sinema ile ilişkisini ele alan bir konuşma gerçekleştirdi. Savaş, "Şiirin de sinemanın da odağı insandır. Her ikisi de insan ve insana dair değerleri işler. Şiir yaşamın kendisindedir. Aslında şiir yazılmadan önce de vardır. Doğada, toplumda, insanda vardır. Şiir yazılmadan önce yaşamda vardır" sözlerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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