10 yaşındaki öğrenci mıknatıs düzeneği ile trafik kazalarını önleyecek proje tasarladı - Son Dakika
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10 yaşındaki öğrenci mıknatıs düzeneği ile trafik kazalarını önleyecek proje tasarladı

24.02.2022 11:36
10 yaşındaki öğrenci mıknatıs düzeneği ile trafik kazalarını önleyecek proje tasarladı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Bekir Aydemir, trafik kazalarının önüne geçebilmek için mıknatıs düzeneği ile bir proje hazırladı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Bekir Aydemir, trafik kazalarının önüne geçebilmek için mıknatıs düzeneği ile bir proje hazırladı.

Taşlıçay ilçesine bağlı Çöğürlü köyünde okuyan 10 yaşındaki Bekir Aydemir, trafik kazalarını önlemek için mıknatısların ters itme gücünü kullanarak bir proje hazırladı. Boyuncak köyünde ikamet eden ve her sabah 3 kilometre uzaklıktaki Çöğürlü köyü okuluna servisle gittiğini belirten Bekir, dünyadaki trafik kazalarının çok fazla olduğunu, özelikle arkadan çarpmalar ve kafa kafaya çarpışmaların ters mıknatıs gücü kullanılarak bitirileceğini söyledi. Bekir'in iki oyuncak araba ile anlattığı projesi öğretmenlerinden de takdir gördü. - AĞRI

10 yaşındaki öğrenci mıknatıs düzeneği ile trafik kazalarını önleyecek proje tasarladı
10 yaşındaki öğrenci mıknatıs düzeneği ile trafik kazalarını önleyecek proje tasarladı

YORUMLAR
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Başkan Sayan şehiriçi ulaşımı denetledi Başkan Sayan şehiriçi ulaşımı denetledi

Bekir Aydemir, Taşlıçay, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 10 yaşındaki öğrenci mıknatıs düzeneği ile trafik kazalarını önleyecek proje tasarladı - Son Dakika


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