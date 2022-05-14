12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı - Son Dakika

Altındağ ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Alibeyköy Mahallesi'ndeki ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda sıra oldu. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti. Sabah saatlerinden itibaren mağazanın kapısında bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık telefon, 9 bin liraya satıldı.

"KALABALIĞIN 2 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Firma çalışanı Cem Erdek yaşanan izdihamı şu sözlerle dile getirdi: "Çok büyük bir kampanya düzenledik. Daha önce diğer şubelerimizde de gerçekleşmişti. İnsanlar gecenin saat 3'ünde sıraya girdiler. Geldiğimizde yoğun bir kalabalık vardı. Mağazanın kapısını açmaya başladığımızda çok ciddi bir izdiham oluştu. İnsanlar uygun fiyatlara hücum ettiler. Yoğun kalabalığın dağılması baya uzun sürdü hala hareketlilik var, bunun 2 gün boyunca da devam edeceğini düşünüyorum."