12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı

14.05.2022 17:43

Ankara'da bir mağazada indirim günleri kapsamında 12 bin TL'ye satılan cep telefonu, 9 bin TL'den satışa çıkarıldı. Bunu duyan vatandaşlar, geceden gittikleri mağaza kapısında izdihama neden oldu.

Altındağ ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Alibeyköy Mahallesi'ndeki ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda sıra oldu. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti. Sabah saatlerinden itibaren mağazanın kapısında bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık telefon, 9 bin liraya satıldı.

"KALABALIĞIN 2 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Firma çalışanı Cem Erdek yaşanan izdihamı şu sözlerle dile getirdi: "Çok büyük bir kampanya düzenledik. Daha önce diğer şubelerimizde de gerçekleşmişti. İnsanlar gecenin saat 3'ünde sıraya girdiler. Geldiğimizde yoğun bir kalabalık vardı. Mağazanın kapısını açmaya başladığımızda çok ciddi bir izdiham oluştu. İnsanlar uygun fiyatlara hücum ettiler. Yoğun kalabalığın dağılması baya uzun sürdü hala hareketlilik var, bunun 2 gün boyunca da devam edeceğini düşünüyorum."

YORUMLAR
500
12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı 12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:30 Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
16:21 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 17:47:24. #1.11#
SON DAKİKA: 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement