14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
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14 Mart Tıp Bayramı

12.03.2022 10:54
14 Mart Tıp Bayramı

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, "Hekimlere can borcumuz ödenmez" dedi.

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, "Hekimlere can borcumuz ödenmez" dedi.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İnsan yaşamına dokunan ve büyük fedakarlıklar gösteren tüm hekimlerimiz her türlü övgüye layıktır" ifadelerini kullandı. Sağlık profesyonelleri için çalışma koşullarının çok zorlayıcı olduğunu belirten Dr. Yıldırım, "Karşılaştıkları tüm zorlu koşullara rağmen büyük bir özveri ile mesleklerini yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" diyerek minnettarlığını ifade etti - GAZİANTEP

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Tıp Bayramı, Gaziantep, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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