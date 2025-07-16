15 Temmuz programlarına Düzcelilerden yoğun ilgi

Düzce Valiliği'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen ve Düzce TSO'nun da Afet Acil Müdahale araçlarıyla ikramlar konusunda görev aldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Düzce'de yoğun ilgi gösterildi.

15 Temmuz sabahı Düzce Şehitliği ve Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin ziyaret edildiği programlara Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar katılım sağlarken, Akşam namazı ile başlayan programlarda ise Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mutlu yer aldı.

Büyük Cami önündeki ikramların ardından Anıtpark'a kadar gerçekleştirilen yürüyüşte de yer alan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mutlu, Düzce Anıtpark'ta gerçekleştirilen ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve il protokolünün de katılım sağladığı anma programlarına iştirak etti.

15 Temmuz programları hakkında açıklamalarda bulunan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Düzce Valiliği himayesinde tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen programlarda da görüldüğü üzere Türk Milleti bağımsızlığına ve iradesine her daim sahip çıkmaktadır. Asırlardır süren hürriyet sevdamız her daim baki kalacaktır. Bugün burada meydanları dolduran vatandaşlarımız ile tüm kamu-özel sektör kuruluşları kucaklaşmış, yek vücut olmuştur. Bu vesileyle 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anma programlarının son kısmında kurum stantları ziyaret edilirken, programlar boyunca 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi de hazır bulundu. - DÜZCE