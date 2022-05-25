16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti

25.05.2022 02:02

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 1 operatör hayatını kaybederken, ekipte bulunan 16 madenci ise kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 1 operatör hayatını kaybederken, ekipte bulunan 16 madenci ise kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından cansız bedeni bulunan operatörün 6 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 21.20 sıralarında Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde görev yapan işçilerden 40 yaşındaki Ali Rıza Kut, göçük altında kalırken, 16 ekip arkadaşı ise kendi çabalarıyla çıkmayı başardı. Bölgeye sevk edilen ekipler göçük altında kalan Kut'un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı. Operatör olduğu öğrenilen Kut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler göçüğün neden kaynaklı oluştuğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Bölgede çalışmaları takip eden Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Öncelikle başımız sağ olsun. Bugün ne yazık ki 21.30 sularında Karaismailler madeninde bir çökme meydana geldi.40 yaşlarında bir işçimiz ne yazık ki hayatını kaybetti. Ekipler hep birlikte yaralımızı çıkardılar ama kurtarılamadı. Eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum. Biz haberi alınca Acıpayam'dan geldik. Umarım yeni kazalar olmaz. Ekipte 17 kişi çalışıyormuş. Göçük altında kalan diğerleri kurtarmış kendini" dedi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kut'un Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde oturduğu ve 6 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti
16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti
16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti
16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti
16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı Denizli'de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2) Denizli'de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2)
Kaynak: İHA

Arama Kurtarma, Acıpayam, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 02:21:47. #1.12#
SON DAKİKA: 16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement