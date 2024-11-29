1853 Rus baskınında şehit olan 2 bin 800 asker anıldı

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Sinop'ta 2 bin 800 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan 1853 Rus baskınının 171'nci yılı kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Rus baskınının 171. yılında şehit olan 2 bin 800 asker, dualarla yad edildi. Deniz Şehitleri Hacı Ömer Camisi'nde cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. 30 Kasım 1853 Sinop Deniz Savaşı'nda şehit düşen askerler ile ülkenin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda ederek şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi. - SİNOP