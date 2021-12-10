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19 işçiye mezar olmuştu - Son Dakika

19 işçiye mezar olmuştu

10.12.2021 16:08
19 işçiye mezar olmuştu

Türkiye Maden Şehitleri Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Hanay, 10 Aralık 2009'da Mustafakemalpaşa Bükköy'de bir kömür ocağında yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 19 maden işçisini andı.

Türkiye Maden Şehitleri Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Hanay, 10 Aralık 2009'da Mustafakemalpaşa Bükköy'de bir kömür ocağında yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 19 maden işçisini andı. Türkiye'yi yasa boğan maden faciasının 12. yıl dönümünde bir açıklama yapan Hanay, "10 Aralık, yüreklerimizin kömür karasına dönüştüğü bir gündür" dedi.

Bir kardeşini de faciada kaybeden Nihat Hanay, Türkiye Maden Şehitleri Aileleri Dayanışma Derneği'ni ülke genelindeki maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine destek olmak için kurduklarını söyledi. Hanay, "Mustafakemalpaşa'da bundan 12 yıl önce, maalesef büyük bir facia yaşandı. Yerin metrelerce altında ekmek parası için çalışan 19 madenci kardeşimiz, yaşanan bir felaket neticesinde maden ocağından dışarı çıkamadı. Ülkemizi derin bir hüzne boğan bu olayın üstünden geçen 12 yılın ardından bu kardeşlerimizi unutmadık, her birini rahmetle anıyorum. Bizler dernek olarak maden şehitlerimizin her zaman yanındayız. Defalarca tekrar ettiğimiz gibi Türkiye'de Maden Kanununun değişmesini istiyoruz. İş ve işçi güvenliğinin azami seviyeye çıkarıldığı bir mevzuata ihtiyacımız var. Emeğin ve alın terinin gasp edilmediği bir kanun beklentimiz var. Madenlerde hayatını kaybeden şehitlerimiz arasında ayrım yapılmasını kabul edemeyiz. Ölenlerin yakınlarının eşit haklara sahip olmasını ve ayrım yapılmaksızın kamuda istihdam edilmelerini istiyoruz. 2003 ve 2014'te çıkarılan kanun, maalesef hak sahipleri arasında ayrımcılığa sebebiyet veriyor. Bunun düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu hassasiyetle ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide bir avuç kömür için canını veren ülkemiz genelindeki tüm madencilerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.

19 Aralık 2009 tarihinde Mustafakemalpaşa'da Devecikkonak yakınlarındaki Bükköy Madencilik'e ait kömür ocağında yaşanan faciada 19 işçi, yerin metrelerce altından sağ çıkamadı.

Grizu patlamasında maden işçilerinden Ali Kazan, İzzet Kuşoğlu, Murat Aydın, Şenol Kurt, Emir Ali Turhan, Murat Hanay, Mehmet Banbal, Seyit Ali Akduman, Mehmet Kuşoğlu, Yusuf Karaca, Erol Boran, Yonis Arıçiçek, Ramazan Baştepe, Ertuğrul Demiray, Yahya Arabozan, Erol İkiz, Muammer Aktaş, Ahmet Çetin ve Mehmet Çetin hayatını kaybetti. - BURSA

19 işçiye mezar olmuştu
19 işçiye mezar olmuştu
19 işçiye mezar olmuştu

10 Aralık, Türkiye, Kömür, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 19 işçiye mezar olmuştu - Son Dakika


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