19 Mayıs Bayramı Mesajı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Milli mücadelenin başlangıcı, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimizi ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız mesajında şunları kaydetti;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımıdır. Bu ilk adımda yakılan "İstiklal Meşalesi" Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatana yayılmış, nihayetinde destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür.

Aziz Milletimizin, istiklalimiz ve istikbalimizi korumak için genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle verdiği bu mücadele büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Esaret altındaki mazlum milletlere de ışık olan bu zaferle Aziz Milletimiz; vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bugün de devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmemiz için bize ilham ve güç vermektedir.

Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerimizin; bu büyük sorumluluğun bilinciyle tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkacağına, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağına yürekten inanıyor; bu duygu ve düşüncelerle... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" - ERZURUM