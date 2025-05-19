19 Mayıs Yarı Maratonu Samsun'da Başladı

19 Mayıs Yarı Maratonu başladı

SAMSUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'da Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu, 215 sporcunun katılımıyla başladı.

19 Mayıs Yarı Maratonu, Atakum Gençlik Merkezi önünden start aldı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan sporculara şans diledi. Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın bayrağı kaldırmasıyla yarı maraton başladı.

Maratona Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Amasya, Trabzon, Ordu, Elazığ, Kırıkkale, Eskişehir, Kütahya, Sinop, Kastamonu, Sakarya ve Almanya Berlin'den 62'si kadın, 153'ü erkek toplam 215 sporcu katıldı.

Yarışmada dereceye giren sporculardan kadın-erkek 1., 2. ve 3.'lere toplam 1'er adet tam altın, 4., 5. ve 6.'lara 1'er adet yarım altın ile 7., 8., 9. ve 10.'lara da toplam 1'er adet çeyrek altın verilecek.

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Milletimizin ve ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Türkiye'nin kalbi Samsun'da atıyor diyebiliriz bugün. Ama sadece bugün değil Mayıs ayı boyunca coşkuyu en yukarı taşımak için hem bakanlığımız hem valiliğimizin ve hem de büyükşehir belediyemizin çok çeşitli organizasyonları oluyor. Bugün de 19 Mayıs'ta önemli bir maratona erken başladık" dedi.