Üye Girişi
2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı - Son Dakika

2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı

31.12.2021 16:57
2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, göreve geldiği 2.5 yıl içerisinde vad ettiği 35 eseri ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, göreve geldiği 2.5 yıl içerisinde vad ettiği 35 eseri ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Başkan Eyyüp Mehmet Emre, son 2.5 yıl içerisinde Besni'ye 35 eser kazandırdıklarını belirterek yeni yıldada aynı çaba ve gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını dile getiren Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, "Allah'ın izni ile yeni yılda da birbirinden güzel eserleri ilçemize kavuşturacağız. Geride bırakmış olduğumuz 2,5 yıllık görev süremizde vadettiğimiz projelerimizden şuan 35 eseri ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah, bu yeni yılda, yeni projelerimizle ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve daha yaşanabilir bir Besni oluşturmak gayreti ile var gücümüzle çalışacağız. Eğitim alanında okullarımıza yapmış olduğumuz destekler, ilçemize kazandırdığımız kütüphaneler ve kreşlerle, sosyal sorumluluk projelerimizle hemşerilerimize yapmış olduğumuz yardımlar ve AŞ evimizle, istihdam alanında açmış olduğumuz halı ve tekstil atölyelerimizle ilçemizdeki gençlerimize ve ev hanımlarına iş olanaklarımızla, çevre düzenlemesi ve park çalışmalarımızla daha yaşanabilir bir şehir oluşturma anlayışımızla 2,5 yıldır ilk günkü aşkla ve zevkle çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki halka hizmet, hakka hizmettir. Bu inanç ve gayretle yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izni ile önümüzdeki yıllarda da ilçemiz için yeni projeler üreteceğiz ve hemşerilerimize 7 gün 24 saat hizmet edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılda İslam coğrafyasındaki acıların, katliamların, zulümlerin son bulmasını diliyor ve dünya üzerindeki hastalıkların, doğal afetlerin, savaşların son bulmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Yılın ülkemize, milletimize, ilçemize ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerinizle sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmeniz duasıyla tüm hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

Eyyüp Mehmet Emre, Mehmet Emre, Adıyaman, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı - Son Dakika


Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!         
17:11
Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı         
17:04
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: 2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement