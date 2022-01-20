Üye Girişi
2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu'na 4 ödül - Son Dakika

2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu'na 4 ödül

20.01.2022 16:49
2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu'na 4 ödül

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği 2. Altın Caretta Ödüllerinde Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği 2. Altın Caretta Ödüllerinde Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'e "Yaşam Boyu Onur ve Başarı Ödülü" verilirken, Yakın Doğu Üniversitesi "En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite" ödülüne, Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri "Yılın Sağlık Markası" ödülüne ve KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'e ise "Yılın Projesi" ödülüne layık görüldü.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği'nin (İŞAD) Saygın Medya ile birlikte organize ettiği 2. Altın Caretta Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde Yakın Doğu Oluşumu'na 4 ödül birden takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'e "Yaşam Boyu Onur ve Başarı Ödülü" verilirken, Yakın Doğu Üniversitesi "En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite" ödülüne, Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri "Yılın Sağlık Markası" ödülüne ve KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'e ise "Yılın Projesi" ödülüne layık görüldü.

Ödülleri, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ aldı.

"Bizler, KKTC için çabalıyor ve daha da yukarı çıkarmayı istiyoruz. Başarı bayrağını yukarıya taşımak boynumuzun borcu"

Ödül töreninde, Dr. Suat İrfan Günsel'e verilen "Yaşam Boyu Onur ve Başarı" ödülünü, İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü'den alan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Gönlünü ve ömrünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vermiş insanlarla burada olmak büyük bir mutluluk. Babam adına bu ödülü almak çok büyük bir gurur" ifadesini kullandı. "En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite" ödülünün sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin; imza attığı projeleri ile KKTC'yi, kendi aşısını üretmek için çalışan ve PCR Tanı Kitini üreten ülkelerden birine dönüştürdüğünü hatırlatan İrfan Suat Günsel, "Bizler, KKTC için çabalıyor ve daha da yukarı çıkarmayı istiyoruz. Başarı bayrağını yukarıya taşımak boynumuzun borcu. Çok değerli ve başarılı bir ekibe sahibiz. Ekibimizde, Kıbrıslı Türk ve Türkiye'mizden çok değerli bilim insanlarımız var. Hep birlikte bir uyum içerisinde ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" dedi.

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in de "Yılın Projesi" ödülü aldığı gecede, Günsel, "Yakın zamanda seri üretime geçeceğimiz ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL'i merak eden herkesi test sürüşlerine bekliyoruz. Sadece görmesinler gelip dokunarak hissetsinler" dedi.

"Yakın Doğu Oluşumu olarak ülkenin geleceğini şekillendirecek güçlü yatırımlarla geleceği kurmak için çalışmaya devam ediyoruz"

"Yılın Sağlık Markası" ödülünü alan Mehmet Soykurt ise, "Kuzey Kıbrıs'ın değerlerinin ortaya çıkması ve ülke için çabalayıp bir şeyler ortaya koyan insanların hatırlanması çok değerli. Başta Kıbrıs İş İnsanları Derneği olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

KKTC'de, ana vatan Türkiye ile uyumlu bir şekilde önemli adımlar atıldığını söyleyen Soykurt, "Yakın Doğu Oluşumu olarak ülkenin geleceğini şekillendirecek güçlü yatırımlarla geleceği kurmak için çalışmaya devam ediyoruz. Başta eğitim olmak üzere sağlık ve teknoloji alanlarında ülkemizi ileriye taşıyan adımlarımız ve GÜNSEL'imiz, en önemli gurur kaynaklarımız" ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile ülkenin sağlık ihtiyaçlarını son teknoloji donanımı ve yetkin hekim kadrosu ile karşıladıklarını vurgulayan Soykurt, Oluşum'un üçüncü tam teşekküllü hastanesi olacak Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi'nin de yakın bir zamanda açılacağını söyledi.

"Bu ödülü, laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde, fakültelerde sabahlayan tüm akademisyenlerimiz adına alıyorum"

"En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite" ödülünü alan Yakın Doğu Üniversitesi'nin Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi'nin araştırma ve bilimsel yayın konusunda çok önemli bir vizyona sahip olduğunun altını çizerek, KKTC üniversitelerinin 2021'de Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerce taranan yayınlarda yayınlanan makalelerinin yüzde 50,3'ünü tek başına Yakın Doğu Üniversitesi imzasını taşıdığını söyledi. "5 yılda bilimsel makale sayımızı 143'ten 1.500 bandına çıkardık. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel makale sayımız ise 2,3 düzeyine yükseldi" diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu vizyonla oluşan bilimsel üretkenliğin 2021'de açıklanan dünya üniversiteleri sıralamalarında da kendini gösterdiğini söyledi. Tamer Şanlıdağ, "Times Higer Education'ın 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyada ilk 250 üniversite arasında yer aldık. Ayrıca Eğitim alanında dünyada ilk 500'de, Fizik Bilimlerinde ilk 600'de; Sosyal Bilimler, Klinik ve Sağlık ile Sosyal Bilimlerde ise ilk 800'de yer aldık. Aralık ayının ilk haftasında AD Scientific Index'in yayınladığı 'En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022'de ise Yakın Doğu Üniversitesi 488'inci sırada yer alarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında gösterildi" ifadesini kullandı.

Şanlıdağ, "En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite" ödülünü "Laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde, fakültelerde sabahlayarak gece gündüz çalışan ve bu çalışmalara mentorluk yapan tüm akademisyenlerimiz adına alıyorum" dedi. - İSTANBUL

2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu'na 4 ödül
2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu'na 4 ödül

YORUMLAR
500

Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs, Altın, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu'na 4 ödül - Son Dakika


AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi! AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi!         
17:26
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada         
17:15
Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor         
17:08
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
17:20 Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı
17:19 Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar
17:15 Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada
17:08 Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor
17:03 Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i trans birey oldu
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:32:35. #1.13#
SON DAKİKA: 2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu'na 4 ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement