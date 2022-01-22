2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması - Son Dakika

2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması

Kar çalışmalarında gazetecilerin zor anları

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, gece yarısı 2 bin 800 rakımlı Şivekür Tepesi'nde karla mücadele çalışması başlattı.

Belirli aralıklarla etkisini sürdüren ve halen 21 köy, 79 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu Hakkari'de, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan ve bir haftadır ulaşıma kapanan Durankaya Beldesinin alternatif yolu, zorlu doğa ve kış şartlarına göğüs gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

2 bin 800 rakımlı Şivekür tepesinde karla mücadele çalışması başlatan ekipler, rüzgarın da etkisiyle biriken kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu beldeye gece yarısı ulaşabildi.

Kar yağışı nedeniyle günlerdir köyde mahsur kaldıklarını ifade eden Durankaya Belde sakinlerinden Ahmet Çelik, " Yaklaşık bir haftadır aralıksız kar yağıyor. Beldemizde 4 metreye yakın kar var. Çukurca karayoluna açık yolumuz var. Fakat yukarı Merzan Mahallesinin üs bölgesinde bulunan Şivekür tepesindeki alternatif yolumuz, şehir merkezine daha yakın. Bu yolu bir haftaydı kullanamıyorduk. Şükürler olsun İl Özel İdaresi ekipleri bu gece yarısı yolumuzu açtılar. Bizleri mağdur bırakmayan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çalışmalar esnasında yol kenarında görüntü almaya çalışan İHA muhabiri Mimar Kaya ve AA muhabiri Hikmet Temeş ise iş makinesinin savurduğu kar kütlesinin altında kaldı. Şans eseri yara almadan kurtulan muhabirlerin o anları ise kameralara yansıdı.