200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü - Son Dakika
Üye Girişi

200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü

12.04.2022 12:05
200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü

Türkiye'nin en büyük tek parça longozu olan ve çoğunluğunu göçmen kuşların oluşturduğu 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Acarlar Longozu ormanlarında kuş türlerinin ilkbahar göçü başladı.

Türkiye'nin en büyük tek parça longozu olan ve çoğunluğunu göçmen kuşların oluşturduğu 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Acarlar Longozu ormanlarında kuş türlerinin ilkbahar göçü başladı.

Yeşilin her tonunun birbiriyle buluştuğu, hem doğa harikası hem önemli bir oksijen kaynağı olan ve Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçesi arasında yer alıyor. 24 kilometrelik alanda çoğunluğunu göçmen kuşların oluşturduğu 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya'nın değil, Türkiye'nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer ve göl laleleriyle, endemik bitki örtüsüyle, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleriyle, kuş ve balık çeşitleriyle, hepsinden önemlisi adeta cennetten bir köşe görünümüyle hayran bırakan longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longoz ormanlarında ilkbahar göçü başladı. Gökyüzünde süzülen birbirinden farklı tür kuşlar, izleyenlere görsel şölen sunuyor. - SAKARYA

200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü
200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü
200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü

YORUMLAR
500
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tour of Türkiye'de söz sahibi olmak istiyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tour of Türkiye'de söz sahibi olmak istiyor Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 129 ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 129 ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat

İlkbahar, Sakarya, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü - Son Dakika


Son Dakika
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:53 Gaziantep'te nefes borusuna ceviz kaçan küçük Metin, hayatını kaybetti
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:36 12 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Yeni Pandora belgeleri: Oligarkların gizli hesapları gün yüzüne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: 200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement