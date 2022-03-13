2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları sona erdi - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katıldığı törenle 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları sona erdi.

Çin Ulusal Stadyumu'nda 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları kapanış töreni düzenlendi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de törene katılanlar arasında yer aldı. Şubat ayında Kış Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyen Çin'in başkenti Pekin bir olimpiyat şenliğine daha başarıyla ev sahipliği yaptı. Paralimpik Kış Oyunları'nın kapanış töreninde de Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki "kar tanesi" teması işlendi. Çin Ulusal Stadyumu'nda yaklaşık 55 metre çapında daire şeklindeki sembolle çifte olimpiyatın başarıyla tamamlandığı ilan edildi. Yaklaşık 50 dakika süren ve 12 aşamadan oluşan kapanış töreninde, yüzde 60'ı engelli sporculardan oluşan ekibin işaret diliyle sunduğu gösteri büyük ilgi çekti. Açılış ve kapanış törenlerinin yönetmeni Zhang Yimou, ana meşalenin söndürülmesi aşamasında "Olimpiyat ateşinin nesilden nesle aktarılmasının ve sonsuz yaşam" kavramlarının ifade edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "çifte olimpiyat" düzenleme vazifesinin sona ermesine rağmen, olimpiyat ruhu ile kültürel ve beşeri değerlerin gelecek nesillere aktarılacağını ifade etti. - PEKİN