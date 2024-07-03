2023 Yılı Besilik Erkek Sığır Destekleme Başvuruları Başladı

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Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı besilik erkek sığır destekleme başvurularının başladığını duyurdu. Bu desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler için belirli şartlar istendi.

Desteklemeden faydalanabilmek için besilik erkek sığırların, 2023 yılı içerisinde mevzuata uygun bir kesimhanede kesilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, kesimi yapılan sığırların, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini TÜRKVET kayıtlarına göre başvuru yapan işletmede tamamlamış olması şartı aranıyor.

Hayvan başına destekleme miktarı 500 TL olarak belirlendi. Başvuruların ise Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ne yapılacağı ifade edildi. Son başvuru tarihi ise 12 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Üreticilerin, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. - ZONGULDAK