2024 Tarımda İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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2024 Tarımda İşbirliği Vurgusu

2024 Tarımda İşbirliği Vurgusu

Muğla Tarım Müdürü Saylak, 2024'te gıda üretimi ve tedarikine yönelik işbirliği mesajı verdi.

31.12.2024 16:11
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 2024 yılında tüm dünyayı sarsan küresel krizlerin, tarımın ve üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Saylak, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme süreci ile başlayan yeni dönemde gıda üretimi ve tedariki konusunda tüm tarım paydaşlarıyla birlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini, üretici refahının artırılması yönünde adımları birer birer atacaklarını kaydetti.

Saylak, "Bir yılı daha geride bırakırken, 2025'e umut, heyecan ve yeni başlangıçlarla adım atıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde küresel iklim değişikliği, savaşlar ve afetler başta olmak üzere yaşadığımız zorluklara ve krizlere rağmen tahılı, narenciyesi, meyvesi, sebzesi, su ürünleri, balı, arısı, küçük ve büyükbaş hayvanları ile toprağımızda, denizlerimizde var olan tüm değerlerimize sahip çıkmaya çalıştığımız, üreten nüfusumuza destek olmaya gayret ettiğimiz yoğun bir seneyi geride bırakıyoruz. Gıda üretimi ve tedarikini stratejik öncelik olarak belirlediğimiz bu süreçte; tarım sektörünü devrim niteliğindeki bir planlama ve yeni desteklerle güçlendirmek için gecemizi gündüzümüze katarak Bakanlığımızın öncülüğünde sürekli hedef büyüterek çok güzel işlere imza attık. Şehrimizin, ülkemizin ve tüm insanlığın geleceğine dair umutlarımızı çoğaltarak, birlik ve dayanışma içinde çalıştık. Ne acıdır ki; 2024 yılı aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı, binlerce çocuğun savaşın gölgesinde hayatta kalma mücadelesi verdiği, milyonların açlık ve yoklukla sınandığı, Ortadoğu'yu kana bulayan ve dünyanın vicdanını kanatan olaylara da sahne oldu. Gördük ki yaşanan her kriz, gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu teyit etti. İşte bizler, Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak, ülkemizde ve şehirlerimizde tüm hazırlıklarımızı, tüm çalışmalarımızı bu gerçeği gözeterek yapmayı önceliğimiz addettik. Türkiye Yüzyılını 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' yapmak için planlı, dirençli ve gelişime açık bir tarım sektörüne yönelik projelerimizi hayata geçirmeye, toprağa bereket katan üreticilerimizin refahını artırmak için gerekli adımları atmaya yeni yılda da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi, toprak ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir yönetimi, üretimin devamlılığı, kırsalın düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması, aile işletmeleri ve üretici birliklerinin üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve kırsalda yaşam kalitesinin daha da iyileştirilmesi için Bakanlığımızın yol göstericiliğinde dört bir koldan ve var gücümüzle çalışacağız.

Muğla'mızın tarımsal kalkınması için el birliğiyle çalışmaya, üreticilerimizin emeğini ve alın terini destekleyen projelerimizi adım adım hayata geçirmeye ve tarımda sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek için önemli adımlar atmaya kararlıyız. 2025 yılı, birlik ve beraberlik içinde üretimin daha da artacağı, toprağın ve denizlerimizin bereketine bereket katacağımız bir yıl olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Barış Saylak, Politika, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, Refah, Tarım, Son Dakika

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