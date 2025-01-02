2024’te Yerköy\'de 759 Gıda Denetimi

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Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, geride kalan 2024 yılına ait denetim verilerini paylaştı.

Kurum, 2024 yılı boyunca gıda üretim, satış ve toplu tüketim alanlarında toplam 759 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin 12'si ALO 174 ihbar hattı, 7'si CİMER başvuruları, 44'ü takip denetimi, 445'i rutin denetim ve 251'i diğer denetimlerden oluştu.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin halkın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yıl boyunca düzenli olarak sürdüğü ve 2025 yılında da gıda güvenliği ve israfı önleme konularında çalışmalarına aralıksız devam edileceği belirtildi. - YOZGAT