2025 Türkçe Yaz Okulu Programı Başladı

Balıkesir Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Balıkesir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde "2025 Türkçe Yaz Okulu Programı" düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen programa C1 düzeyinde Türkçe öğrenen 9 farklı ülkeden 15 öğrenci katıldı.

TÖMER Müdürü Dr. Nazmi Şen tarafından gerçekleştirilen 60 saatlik Türkçe programına katılan öğrenciler, Öğr. Gör. Merve Binay koordinatörlüğünde Türk kültürünün somut ve soyut birçok ögesini tanıtmayı amaçlayan etkinliklere de katıldı.

Program kapsamında öğrenciler, Balıkesir kent merkezinde yer alan önemli tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret etti. Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi, Karesi Atatürk Evi ve Balıkesir Lisesi Keşşaflar Müzesi gibi yapılar öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca Havran Kent Müzesi, Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi, Antandros Antik Kenti ve Altınoluk'a ziyaretler düzenlendi. Öğrencilerin, Balıkesir'in tarihi ve kültürel mirasını daha yakından tanıma fırsatı bulduğu program kapsamında Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Ayvalık ile Çanakkale'de yer alan Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi de ziyaret edildi. Katılımcılar, program kapsamında geleneksel Türk sanatları alanında keçe yapımı, çini boyama ve ebru kurslarına katılırken Türk kahvesi ile Kalburabastı tatlısının yapımına dair atölye çalışmalarında da yer aldı.

Rektör Oğurlu konuk öğrencilerle buluştu

Program kapsamında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl öğrencilerle akşam yemeği programında bir araya geldi. Rektör Oğurlu konuk öğrencileri Balıkesir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Türkçe öğrenen öğrenciler de kendilerine sunulan imkanlar için Rektör Oğurlu'ya ve üniversite yönetimine teşekkür etti. - BALIKESİR