2025 Yılı Emekçiler İçin Umut Olsun - Son Dakika
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2025 Yılı Emekçiler İçin Umut Olsun

2025 Yılı Emekçiler İçin Umut Olsun

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Başkanı, 2025'in emekçilerin haklarını bulduğu bir yıl olmasını diledi.

31.12.2024 21:48
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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 2025 yılının tüm emekçiler için hak ettikleri değeri buldukları, çalışma şartlarının iyileştiği, hak ve kazanımların arttığı bir yıl olmasını temenni etti.

Aküzüm, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılı, alın teriyle ekmeğini kazanan tüm emekçilerimiz için hak ettiği değeri gördüğü, çalışma şartlarının iyileştiği, hak ve kazanımların arttığı, huzurun ve refahın tüm ailelere yayıldığı bir yıl olsun. Ülkemizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın artarak sürdüğü, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında mağdur ve mazlum coğrafyalara umut olan bir yıl diliyorum."

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri başta olmak üzere, HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş Ailesi'nin yeni yılını en içten dilekleriyle kutladığını belirten Aküzüm, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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